Срочно нужна всеукраинская перепись населения: осваивать бюджет на 42 миллиона человек, а не на 28 — куда интересней для государственной власти

Депутат Одесского облсовета Виталий Саутёнков предложил областному совету попросить Кабмин рассмотреть вопрос проведения всеукраинской переписи населения до 2018 года.

Как написал депутат у себя в Facebook, он лоббировал эту тему потому, что традиционно во многих странах мира перепись населения проводится раз в десять лет. Тогда как, последняя всеукраинская перепись населения проходила в 2001 году.

«Добавьте к этому внутренние и внешние миграции, вооружённый конфликт на востоке, экономический и социальный кризис — всё то, что за последний десяток лет кардинальным образом изменило демографическую картину Украины. На сегодняшний день мы даже приблизительно не знаем, сколько в нашей стране живёт лиц с ограниченными физическими возможностями, ветеранов войны, матерей–одиночек, вынужденных переселенцев, многодетных, а также малообеспеченных семей», — говорит Саутёнков.

Таким образом, по словам одесского депутата, власти проводят реформы и принимают все социально–экономические программы и бюджеты «фактически вслепую».

«Согласно устаревшим данным Госстата Украины, население страны составляет 42,5 миллиона человек. Однако применяемый во всем мире метод по расчёту количества потребляемого в стране хлеба показывает, что в Украине на сегодняшний день проживают ориентировочно 28-30 миллионов», — также отметил представитель облсовета, подчеркнув, что перепись населения нужна стране как воздух.

«Однако, многие депутаты решили иначе. О представителях какой фракции идёт речь, думаю, и так понятно. Почему нас в этом вопросе не поддержали, тоже ясно. Дело в том, что проведение очередных парламентских и президентских выборов должно пройти в 2019 году. То есть через два года мы будем проводить выборы по спискам избирателей, составленных ещё во времена Кучмы. В этом случае нас неминуемо ждут вбросы голосов за счёт так называемых мёртвых душ. И да, осваивать бюджет на 42 миллиона человек, а не на 28 — куда интересней для государственной власти», — пишет Виталий Саутёнков.