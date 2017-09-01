Святослава Вакарчука пригласили учиться и преподавать в Стэнфордском университете

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук воспользуется творческой паузой для поездки в один из самых престижных мировых вузов, где одновременно будет и учиться, и преподавать. Музыканта пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэнфордском университете, – передает Таблоид.

«Стэнфордский центр демократии, развития и верховенства права (CDDRL) рад приветствовать Святослава Вакарчука в качестве приглашенного преподавателя на осенний семестр», – сообщается на официальном сайте заведения. В рамках программы «Развитие украинских лидеров» Вакарчук будет посещать курсы и учиться вместе с ведущими интеллектуалами и учеными Центра, а также выступит с серией открытых лекций об Украине. «Мы с нетерпением ждем, чтобы Слава Вакарчук присоединился к сообществу CDDRL этой осенью. Его присутствие очень способствует нашему пониманию процесса демократического преобразования», – отметил один из руководителей Центра, Фрэнсис Фукуяма. Сам Вакарчук тоже написал о своих планах на эту осень в Twitter, подчеркнув, что это для него большая честь.