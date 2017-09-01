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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе все чаще попадаются незакрытые ливневые водоприемники

Категория: Новости


В Одессе все чаще попадаются незакрытые ливневые водоприемники

По данным коммунальщиков, причиной тому стало увеличение числа случаев воровства закрывающих их решеток.

По информации КП «Городские дороги», только с начала августа на улицах города украли тридцать две таких решетки. При этом открытые дождеприемники исключительно травмоопасны и представляют угрозу не только для пешеходов, но и для автомобилей.

Отметим, что причиной такой популярности этих решеток у злоумышленников является то, что они сделаны из чугуна. Что позволяет сдавать их в пункты приема металлолома.

Как и крышки технолюков, которые так же воруются в больших количествах.

Все попытки коммунальщиков добиться от полиции принятия мер в отношении приемщиков, которые покупают их как металлолом, пока не дают результатов. А заменить чугунные решетки на пластиковые невозможно, поскольку пластиковые изделия обойдутся почти в три раза дороже.



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