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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

По факту броска гранаты в окно жилого дома начато уголовное производство

Категория: Новости


По факту броска гранаты в окно жилого дома начато уголовное производство

По информации ГУНП, дело квалифицировано, как покушение на убийство, что предусмотрено статьей 115 УК Украины.

Напомним, что накануне поздно вечером в окно дома одного из основателей яхт-клуба «Одесса» Андрея Бондаренко.

Граната марки РГД-5 попала в комнату, где проживает 14-ти летний сын Бондароенко. Однако в момент взрыва подростка в комнате не было.

По одной из версий злоумышленник мог специально ждать, пока комната освободится. Однако, по словам членов семьи, окна были плотно зашторены, и определить с улицы, есть кто-то в комнате или нет, было невозможно.

Поэтому, по их мнению, речь идет именно о покушении на убийство. И то, что в результате этого покушения никто серьезно не пострадал, можно считать только счастливой случайностью.



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