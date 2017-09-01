В Одесской области на пожаре погибла журналистка

Трагедия произошла накануне ночью в Измаиле.

По информации ГСЧС пожар в доме, где проживала журналистка измаильского телевидения Татьяна Дрейчук возник около двух часов ночи. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила более ста квадратных метров.

В результате дом выгорел почти полностью. На месте пожара было обнаружено тело шестидесятилетней журналистки, которое так пострадало от огня, что ее опознали по цепочке.

Причина пожара пока неизвестна. Проводится расследование.

Редакция издания выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей.