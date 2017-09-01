Из-за непогоды в Одесской области обесточено четырнадцать населенных пунктов

Более всего пострадали северные районы области.

По информации ГСЧС аварийные бригады уже активно работают над устранением причин отключения. И если не будет новых капризов погоды, то, по неофициальной информации, работы планируется завершить в течение двух суток.

Отметим, что основными причинами обесточивания стали обрывы линий электропередачи.

Впрочем, в Одесской области ситуация еще далеко не самая худшая. Так, по данным ГСЧС, в Киевской области обесточено тридцать сел и поселков. А в целом по стране без электричества остались жители ста тридцати населенных пунктов.