Управление государственной охраны «перестаралось» во время свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко

Во время свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко в загородном комплексе под Киевом сотрудники УГО (Управление государственной охраны), почему-то охранявшие частное мероприятие, напали на журналистов программы «Схемы», решивших там поснимать. А поснимать-то было кого. Кроме президента Порошенко с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьера Гройсмана, министра внутренних дел Авакова, вице-премьера Кубива, бывшего премьера Яценюка, Виталия Кличко и многих других представителей власти, в том числе депутатов и министров.

Журналистам сначала не давали снимать, закрывая обзор бусами. Пару раз к ним цеплялись охранники и, включая дурака, то «не видели» журналистских удостоверений, то пели басни о том, что элитные припаркованные автомобили «сломались». Но позже вконец обнаглели и напали на журналистов, когда те пытались подобраться поближе ко входу в комплекс, имея на это вполне законное право. В итоге оператор после «аккуратных» действий сотрудника УГО получил сотрясение мозга и повреждение руки. Все было зафиксировано на камеру. И глупые оправдания охранников выглядели классически по-жлобски, в духе «злочинной влады». Понятно, что первых лиц нужно охранять, тем более, в наше время. Но возникает ряд вопросов. Во-первых, по какому праву к охране частного мероприятия родственников генпрокурора было привлечено УГО, а во-вторых – сколько из бюджета на это потратили? Хорошо, пусть это мелочи по меркам государства, но мы ведь обещали «жить по-новому» …

Напомним, что как раз за злоупотребление служебным положением в свое время Луценко и попал в тюрьму, будучи оппозиционером, и отсидел больше двух лет. Впрочем, генпрокурор все же высказался по поводу подпорченного праздника: вернув стране 50 миллиардов, он «имеет право на 5-часовое счастье».

Позже журналистов вызвал к себе сам глава УГО (а в прошлом – министр обороны Украины времен Иловайской трагедии) Гелетей. На камеру он извинился, правда, вины своих подчиненных не признал – мол, они исполняли долг по охране первых лиц, а оператору досталось из-за какого-то горба на земле, за который якобы зацепился работник госохраны, и, якобы, именно падая, он-то и ухватился за журналиста, непроизвольно нанеся тому телесные повреждения. В общем, всё как всегда…

По материалам УНИАН