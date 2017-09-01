Одесситы требуют вернуть старые лифты

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Потому, что, по их мнению, они были надежнее новых.
Так, по информации депутата горсовета Богдана Гиганова, к нему обратились жители Черемушек с просьбой, чтобы в их дом вернули старый лифт. Потому, что новый, установленный всего месяц назад, за столь непродолжительный срок ломался уже многократно.
А прежний долго работал практически без сбоев.
Кроме того, после случая на Таирова многие горожане просто бояться пользоваться новыми лифтами.
Напомним, что в одном из многоквартирных домов на Таирова внезапно рухнувший вниз лифт травмировал пассажира. И только сработавшие в последний момент «улавливатели» позволили предотвратить трагедию.