В Минобразования нашли выход как замять международный скандал из-за закона об образовании

Министерство образования и науки Украины готово направить в Совет Европы на экспертизу новый закон об образовании, предусматривающий преподавание в старшей школе исключительно на государственном языке. Также Минобразования будет сотрудничать с главами дипломатических миссий в вопросе имплементации языковой статьи новой редакции закона об образовании.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич после встречи с послами иностранных государств в Министерстве иностранных дел Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Как уточнил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

«Договорились о сотрудничестве по плану имплементации статьи о языке образования», - сказала она.

Она также выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон «Об образовании», пока будет идти экспертиза языковой статьи.

«Я очень надеюсь, что президент подпишет закон об образовании», - сказала Гриневич.