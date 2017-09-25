Глеб Милютин: пренебрегая официальным оформлением, работодатели нарушают права наемных работников, а бюджет теряет миллионы гривен налогов

«Намного больше теряет сам наемный работник, ведь работодатель лишает его социальных гарантий при временной потере трудоспособности, несчастных случаях на производстве, и самое главное - достойного пенсионного обеспечения, так как пенсионные выплаты будут начислены исходя из официальных заработков», - отмечает Глеб Милютин.

С мая текущего года, фискальной службой области активизирована работа по выявлению работодателей, которые не оформляют работников на работу, выплачивают заработную плату в «конвертах», или же в размере ниже минимального.

«Выявлять факты выплаты заработной платы в “конвертах” и неофициального трудоустройства помогает Мобильное приложение Legal Work. За два месяца его работы уже имеем определенные результаты», - рассказал руководитель фискальной службы Одесчины.

По словам Глеба Милютина, благодаря Мобильному приложению выявлено 171 неоформленного наемного работника, работу 143 из них легализовано. В бюджет доначислено 233 тыс грн налогов и сборов.

Материалы по неоформленным работникам переданы в Главное управление Гоструда в Одесской области, вследствие чего применены штрафные санкции на сумму 1 млн 344 тыс грн.

Напоминаем, о фактах нарушения законодательства о работе можно сообщить, загрузив Мобильное приложение Legal Work на мобильный телефон (планшет), или же обратиться в органы фискальной службы письменно.

Загрузить мобильное приложение можно через Play Market или App Store.

Главное управление ГФС в Одесской области

25.09.2017 г.

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