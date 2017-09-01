 
Информация к новости
  • Просмотров: 577
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Огромный транспортный затор произошел сегодня утром в Киевском районе Одессы

Категория: Новости / Происшествия


Огромный транспортный затор произошел сегодня утром в Киевском районе Одессы

С самого утра движение по одной из основных транспортных артерий района — проспекту Маршала Жукова оказалось фактически парализованным.

По информации ГУНП, причиной стало ДТП в районе Таировского кладбища, где произошел наезд на пешехода. Проводится расследование и оформление материалов ДТП.

По окончании работ полицейские обещают, что движение будут восстановлено.

А до тех пор автомобилисты отчаянно пытаются объехать затор, что привело к созданию «пробок» и на прилегающих улицах.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 