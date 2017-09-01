Ирина Фарион: « Нам просто надоело быть московской колонией, и мы решили стать «современной, модно-английской»?

Скандально известная экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион высказала недовольство распространением изучения английского языка в Украине, в частности в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

Соответствующую запись она опубликовала в своем блоге на «Украинской правде».

По ее словам, перед английским языком «упали в поклон малороссийские рабы».

«Англомания, как алкоголизм или очередная политическая проституция, захватила страну, и всё это за счет изучения государственного языка», – написала она.

По ее словам, в «Киево-Могилянской академии», в которой предлагают полностью отказаться от употребления русского языка, в тоже время студенты «коверкают» украинский язык, употребляя английские заменители «и считают это вполне нормальным».

«Двойные стандарты, или нам просто надоело быть московской колонией, и мы решили перейти на новый уровень, став «современной, модно-английской»?» – заявила Фарион.

Также она указала на то, что студентам первого курса «Киево-Могилянской академии» предлагают читать научные тексты, написанные на иностранном языке, назвав это «подготовкой для выезда за границу».

«Относительно употребления непосредственно украинского языка. По сути из уст преподавателей и студентов звучит он пафосно, наигранно, потому что на переменах они говорят на самом деле на русском. Все разговоры о таком чисто проукраинском вузе – ложь и фальшь», – подчеркнула она.