Себастиан Курц: ультраправые прошли в Бундестаг из-за миграционной политики Меркель

Успех праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Бундестаг стал возможен из-за недовольства немцев миграционной политикой правительства Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц, сообщает Die Welt.

«Результаты для меня не стали сюрпризом. В Германии существует большое недовольство позицией правительства в миграционной политике. Миграционный кризис не был серьезно воспринят многими политиками и традиционными партиями в Европе», - сказал Курц.

Отметим, что в Австрии на 15 октября запланированы парламентские выборы, и партия Курца занимает лидирующие позиции в рейтингах, а сам он может стать новым канцлером. Миграционный вопрос является также ключевым в австрийской предвыборной кампании.

Напомним, блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель выиграл выборы в Германии, но показал значительно худший результат, чем 4 года назад.

Второй стала Социал-демократическая партия с результатом 20,5% голосов. Это - худший результат социал-демократов за все время после Второй мировой войны.

Праворадикальная «Альтернатива для Германии» заняла третье место, получив 12,6% голосов. Эта партия впервые попала в Бундестаг.