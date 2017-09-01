Одесса должна стать не только морской, но и спортивной столицей Украины

Такую задачу обозначил в ходе аппаратного совещания первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, количество спортивных мероприятий, ежегодно проходящих в городе, дает для этого все основания.

Так, согласно докладу начальника управления физкультуры и спорта Руслана Пуздрача, только в течение нынешнего курортного сезона в Одессе прошли десятки крупных спортивных мероприятий по самым различным видам спорта. Среди них международные соревнования по бегу и плаванию, велоспорту и автомобильные ралли, а также просто массовые забеги, заплывы и заезды.

Поэтому по числу спортивных мероприятий Одесса уже входит в число лидеров по стране.

При этом, по убеждению Анатолия Орловского, своего рода «вишенкой на торте» спортивной Одессы должен стать чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в нашем городе в апреле 2018 года.

Правда, для этого еще необходимо успеть привести в порядок как ледовую арену Дворца Спорта, так и само здание, и его инфраструктуру.