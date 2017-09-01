Здание детского садика на Черемушках, превратившееся в притон для наркоманов, постепенно приводится в порядок

Как рассказал в ходе аппаратного совещания директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, предписание города по приведению здания детского садика на улице Варненской и прилегающей территории в целом выполняется.

Так, по его словам, компания «Укртелеком», на балансе которой находится данный объект, уже восстановила забор, установила ворота и убрала свалки мусора, которые скопились на территории садика за долгое время его не функционирования.

В настоящее время «…предпринимаются меры по ограничению доступа в здания путем установки окон»

Однако о том, выполнил ли собственник предписание по организации охраны объекта, чиновник ничего не сообщил.

А ведь, как показывает практика, без этого все предпринимаемые меры оказываются бесполезными и через короткий период объект возвращается в прежнее плачевное состояние.

Напомним, что процесс передачи здания в коммунальную собственность застопорился, поскольку, по сообщению юридического департамента горсовета, «Укртелеком» ввел мораторий на отчуждение любого своего имущества.