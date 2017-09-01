В Одессе продолжается бесплатное обеспечение глухих и слабослышащих людей слуховыми аппаратами

По имеющейся информации, только за два месяца таковых было выдано сто восемьдесят штук. Из них сто десять взрослых и семьдесят детских.

Данную программу реализуют городской департамент здравоохранения и КП «Одесфарм».

Комиссии по данному вопросу работают на базе ГКБ№11 для взрослых и в детском лечебном центре имени Б. Я. Резника. При этом основанием для рассмотрения заявок и выдачи аппаратов являются направления врачей-сурдологов.

По информации медиков, выдаваемые аппараты имеют гарантию на два года, и в случае выхода из строя следует обращаться по месту выдачи.