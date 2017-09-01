Больше тридцати населенных пунктов в Одесской области находятся под непосредственной угрозой затопления

Тридцати трем населенным пунктам региона грозит затопление. Такие данные были озвучены в ходе коллегии в областной администрации.

Как выяснилось, основной причиной такой ситуации является плохое состояние дамб. Так, по озвученной на коллегии информации, из двухсот двадцати пяти километров дамб сто пятнадцать нуждаются в ремонте. Из них тридцать километров – в безотлагательном ремонте. А из двенадцати шлюзов в ремонте остро нуждается половина.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Максим Степанов дал поручение срочно подготовить расчеты для отправки Правительству на предмет выделения государственного финансирования. А для ускорения процесса он поручил составить прогноз последствий того, что может произойти, если не принять необходимые меры.