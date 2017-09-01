В Украине продолжаются религиозные войны за собственность церкви

В городе Лохвица Полтавской области представители Московского патриархата не пустили похоронную процессию в кладбищенскую часовню отпеть бойца батальона «Донбасс» Сергея Войтера.

Об этом рассказал священник Киевского патриархата Всеволод Бигун изданию Gazeta.ua.

«Двери закрылись, как только мы показались в воротах. Московский патриархат нанял специального человека, который решает - пускать или нет. Священников Киевского патриархата на дух не переносят. Я с ними три года воюю. Недавно хоронили двух пенсионеров. Процессию, которую вел я, в часовню не пустили. Что уж говорить о погибшем воине», - рассказал священник УПЦ КП.

«Часовню на Благовещенском кладбище построили несколько лет назад в честь умершего местного депутата горсовета. Он был сторонником Киевского патриархата. Его сын - состоятельный человек, живущий в России, имеет там бизнес. Пошел против воли умершего отца и отдал часовню в распоряжение Московского патриархата. Их попы в Лохвице жируют. Имеют церковь в центре города, еще одну часовню при больнице. А Киевскому патриархату никак не могут выделить землю под строительство храма, хотя такой участок есть. Прихожане ходят в единственную церковь на окраине города», - сообщил депутат Лохвицкого райсовета Николай Голинько.

Отметим, что несмотря на препятствия священник УПЦ КП провел церемонию отпевания во дворе возле часовни.