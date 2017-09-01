Большинство берегозащитных сооружений на одесских пляжах находятся в плачевном состоянии

Об этом доложил городскому руководству начальник управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.
По его словам, проверка показала, что предприниматели, работающие в курортной зоне, и согласно условиям заключенных договоров обязанные привести в порядок пирсы и траверсы, не выполнили своих обязательств.
Даже те из них, кто проводил ремонтные работы, провел их сугубо декоративно, залатав лишь внешние и хорошо заметные дыры и трещины.
При этом подводной частью сооружений практически не занимались и она находится в ужасном состоянии!», — отметил чиновник.
В связи с этим первый вице-мэр Анатолий Орловский поручил принять меры к устранению выявленных проблем до начала следующего курортного сезона.
Отметим, однако, что наибольший урон берегозащитным сооружениям наносят именно осенне-зимние шторма. И если не принять безотлагательных мер, то до нового курортного сезона многие элементы берегозащиты могут попросту «не дожить»!