Большинство берегозащитных сооружений на одесских пляжах находятся в плачевном состоянии

Об этом доложил городскому руководству начальник управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, проверка показала, что предприниматели, работающие в курортной зоне, и согласно условиям заключенных договоров обязанные привести в порядок пирсы и траверсы, не выполнили своих обязательств.

Даже те из них, кто проводил ремонтные работы, провел их сугубо декоративно, залатав лишь внешние и хорошо заметные дыры и трещины.

При этом подводной частью сооружений практически не занимались и она находится в ужасном состоянии!», — отметил чиновник.

В связи с этим первый вице-мэр Анатолий Орловский поручил принять меры к устранению выявленных проблем до начала следующего курортного сезона.

Отметим, однако, что наибольший урон берегозащитным сооружениям наносят именно осенне-зимние шторма. И если не принять безотлагательных мер, то до нового курортного сезона многие элементы берегозащиты могут попросту «не дожить»!