Одесские чиновники халатно относятся к самостроям

Даже на территории национального парка.

Такой вывод сделал губернатор Максим Степанов после доклада руководителей контролирующих ведомств по поводу самовольной застройки территории Нижнеднестровского национального парка.

По словам губернатора, тот факт, что они не могут найти собственника, чтобы вручить постановление о сносе, ни в коем случае не является оправданием.

«Безусловно, механизм законодательства по сносу самовольных построек нуждается в усилении. Однако вы не используете даже те возможности, что есть. Так, на 10%-20%, не больше!», — отметил глава региона.

«Если невозможно установить собственника, значит, постройка ничья. А ничейная незаконно возведенная недвижимость, да еще и на территории национального парка можно снести. Уверен, начнем сносить, собственник сразу объявится!», — заявил Максим Степанов.

Отметим, что действующее законодательство делает принудительный снос незаконно возведенных объектов почти нереальным. Ведь его можно проводить только после окончательного решения суда. К тому же средств на проведение принудительного сноса у контролирующих структур в большинстве случаев попросту нет.