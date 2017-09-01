Одесские зоозащитники приглашают горожан выйти на всеукраинский марш за права братьев наших меньших

Об этом они сообщили на пресс-конференции. Проведение такой акции инициировали киевляне, приурочив её к Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября. Одесский марш состоится 15 октября, его старт запланирован на 12:00 от памятника Утёсову в Горсаду. Участники акции пройдут по улице Дерибасовской до Ришельевской и завершат своё шествие у Одесского оперного театра.

«Мы видим, что Украина выбрала европейский вектор развития, и если мы обратимся к истории защиты прав животных, то увидим, что первый закон, защищающий эти права, был принят в Англии в начале XIX века. В Германии права животных внесены в конституцию страны. В Нидерландах, Австрии и других странах Европы запрещены эвтаназия животных, зверофермы, использование зверей в цирках. Когда мы выбираем путь борьбы за права животных, мы боремся и за права людей, за будущее нашей страны», — говорит активистка Юлия Игнатенко.

Кроме того, на марш выйдут зоозащитники, поддерживающие законопроект № 6598, принятие которого должно улучшить уже действующий закон «О защите животных от жестокого обращения». По мнению главы Одесского общества защиты животных Татьяны Волошиной, этот закон хорош, но часть его статей имеют лишь декларативный характер, а законопроект № 6598 также предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины.