Славомир Новак: строительство платных дорог в Украине может начаться через 3-4 года

Исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что строительство платных дорог в Украине может начаться неранее чем через 3-4 года.

Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

«Прежде всего, нам нужны изменения в закон о концессии, и вместе с транспортным комитетом мы их наработали. Нынешний закон не позволяет воплотить идею строительства платных дорог», - сказал Новак.

В частности, по его словам, концессионер должен иметь правительственную гарантию трафика. То есть если трафик будет меньше, чем предусмотрено в соглашении с концессионером, то государство должно эту разницу покрывать.

«Это нормальный европейский стандарт - каждая платная дорога в ЕС построена по такой системе. Если эти изменения в закон будут приняты, надеюсь, что уже в 2017 году сможем пригласить к переговорам крупнейшие европейские компании», - заявил председатель Укравтодора.

«После этого минимум год-два нам необходимо для согласования. После подписания концессионного договора надо еще минимум два года на организацию финансирования, затем проектирование и уже тогда строительство. Поэтому, думаю, что не раньше, чем через 3-4 года», - подытожил Новак.

Напомним, ранее Новак заявил, что средства на ремонт дорог в рамках «таможенного эксперимента» поступают не в полном объеме.