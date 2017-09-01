«Карпаты» - «Черноморец»: ничья 1:1 (обзор матча)

Ничья 1:1 во Львове продлила беспроигрышную серию одесских «моряков» в украинской Премьер-лиге до трёх матчей.

Программу её X тура завершал поединок «двух главных разочарований» старта сезона. «Карпаты» и «Черноморец» уже успели сменить наставников по ходу чемпионата, и если для первых ротация на тренерском мостике пока не принесла результатов, то вторые, с приходом в команду нового «рулевого», начали стабильно набирать очки. Соседство «бело–зелёных» и «чёрно–синих» по турнирной таблице лишь усиливало значимость и без того крайне важного матча.

Старт поединка во Львове прошёл под аккомпанемент проливного дождя, однако непогода не смогла помешать командам продемонстрировать содержательный футбол.

После перерыва «Черноморец» осознанно отдал инициативу хозяевам и действовал строго от обороны. За весь второй тайм футболистам «Карпат» не удалось создать ни одного по–настоящему опасного момента у ворот Гутора. Матч так и завершился ничьёй 1:1, которая не позволила одесситам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, однако пятое набранное очко в последних трёх матчах внушает оптимизм.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб выразил недовольство ничейным результатом:

«Скажу откровенно: мы хотели взять три очка для того, чтобы стратегически правильно дальше выстраиваться в движении по турнирной таблице. Мы понимали, что "Карпаты" сейчас не в лучшем психологическом состоянии, однако нужно принимать во внимание, что у нас был тяжелейший матч с "Шахтёром". То есть, психологически мы были несколько выхолощены. Мы пытались поднять эмоциональную форму команды, но сегодня это не помогло нам добыть победу».

Свой следующий матч в чемпионате «моряки» проведут 1 октября дома с полтавской «Ворсклой». Начало игры на стадионе «Черноморец» запланировано на 14:00.