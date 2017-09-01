Земельный налог для субъектов ведения хозяйства

Довольно часто субъекты ведения хозяйства обращаются по поводу предоставления консультаций по начислению и уплате земельного налога или арендной платы за пользование земельным участком.

Плательщикам земельного налога необходимо помнить три основных правила:

1) плату за землю насчитывают только владельцам земельных участков, земельных долей (паев) на основании государственного акта на право собственности на земельный участок или выписки из государственного земельного кадастра о земельном участке;

2) основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка;

3) за земельный участок, на котором расположено здание, находящееся в пользовании нескольких юридических или физических лиц, налог начисляется каждому из них пропорционально той части площади здания, которое находится в их пользовании, с учетом придомовой территории.

Согласно статье 23 Закона Украины "Об аренде земли" арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы только в случае, если состояние арендованного земельного участка ухудшилось не по его вине.

Разрешение на разделение земельного участка по обращению арендатора предоставляет орган местного самоуправления, которому предоставлено право распоряжаться таким участком. Понятно, что не всегда представители власти хотят отказаться от дополнительных средств, особенно когда срок договора еще не истек. В таких случаях необходимо обращаться в Суд с исковым заявлением для побуждения представителей органов местного самоуправления к совершению вышеуказанных действий.

Порядок предоставления земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование предусмотрен статьей 123 Земельного кодекса Украины, где, в частности, указано, что именно арендаторы - заинтересованные лица, а не органы местного самоуправления, обязаны подготавливать документацию на арендованный участок.

Базой налогообложения налогом в соответствии со статьей 271 Налогового кодекса Украины, является нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком или площадь земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена.

Решение советов по нормативной денежной оценке земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов, официально обнародуется соответствующим органом местного самоуправления до 15 юля текущего года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение нормативной денежной оценки земель или изменений (плановый период). В противном случае нормы соответствующих решений применяются не раньше начала бюджетного периода следующего за плановым периодом.

В случае если сельский, поселковый, городской совет или совет объединенных территориальных общин не принял решение об установлении соответствующих местных налогов и сборов, такие налоги до принятия решения взимаются исходя из норм Кодекса с применением их минимальных ставок, а плата за землю взимается с применением ставок, действовавших до 31 декабря текущего года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение платы за землю.

Органам местного самоуправления не предоставлено право изменять ставки налогов во время текущего бюджетного года и, соответственно, применение любых санкций по этому вопросу является правонарушением, при совершении которого есть все основания для сообщения правоохранительным органам, в прокуратуру.

Напомним, что базовый налоговый (отчетный) год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря того же года (для вновь созданных предприятий и организаций, а также в связи с приобретением права собственности и / или пользования на новые земельные участки может быть меньше 12 месяцев).

Ставки налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, не должны превышать 3 процентов от их нормативной денежной оценки для сельскохозяйственных угодий, а земель общего пользования - не более 1 процента от их нормативной денежной оценки. За земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (как правило, находятся под застройками), ставка налога устанавливается в размере не более 12 процентов от их нормативной денежной оценки.

Ставка налога за пользование земельными участками, расположенными за пределами населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливается в размере не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области.

Льготы по уплате налога для юридических лиц.

Согласно статье 283 Налогового кодекса не уплачивается земельный налог за:

сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий вследствие Чернобыльской катастрофы, на которые введены ограничения по ведению сельского хозяйства;

земли сельскохозяйственных угодий, находящихся во временной консервации или в стадии сельскохозяйственного освоения;

земельные участки государственных сортоиспытательных станций и питомников, которые используются для испытания сортов сельскохозяйственных культур;

земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования;

земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и рассадниками многолетних плодовых насаждений;

земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев;

земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

От уплаты земельного налога также освобождаются:

плательщики единого налога, согласно статье 297 Налогового кодекса Украины;

санаторно-курортные, оздоровительные и реабилитационные учреждения общественных организаций инвалидов; общественные организации инвалидов Украины, предприятия и организации, которые основаны общественными организациями инвалидов где в течение предыдущего календарного месяца количество инвалидов, имеющих там основное место работы, составляет не менее 50 процентов среднесписочной численности штатных работников учетного состава при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет в течение отчетного периода не менее 25 процентов суммы общих расходов на оплату труда;

базы олимпийской и паралимпийской подготовки, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины;

дошкольные и общеобразовательные учебные заведения независимо от формы собственности и источников финансирования, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов.

Отдельным видом налога за землю является плата за аренду земельного участка. Плательщиком арендной платы является арендатор земельного участка. Объект налогообложения - земельный участок, предоставленный в аренду. Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором. В соответствии с Законом № 161-XIV "Об аренде земли" срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может превышать 50 лет. При передаче в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может быть меньше 7 лет. Право аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.

По соглашению сторон расчеты по арендной плате за землю могут осуществляться в натуральной форме. Расчет в натуральной форме должен соответствовать денежному эквиваленту стоимости товаров по рыночным ценам на дату внесения арендной платы.

Расчеты по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, осуществляются исключительно в денежной форме.

Арендатору обеспечивается защита его права на арендованный земельный участок наравне с защитой права собственности на земельный участок в соответствии с законом. Арендатор в установленном законом порядке вправе истребовать арендованный земельный участок с любого незаконного владения и пользования, на устранение препятствий в пользовании им, возмещение вреда, причиненного на земельном участке и прочее.

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Директор Юридической Клиники

аспирант кафедры гражданского процесса

Павлова Юлия Сергеевна