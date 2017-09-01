Жизнь собачья…

Знаете, что меня удивляло с детства – отношение к животным в нашем обществе. Бывало, приезжаешь в деревню, заходишь гости к кому-то из знакомых, тебя радушно встречают добрые хозяева, стол вкусный накрыт, матом никто не ругается, песни поют, а зайдешь на задний двор – там пес сидит такой худой, страшный, облезлый, а глаза грустные…- и на цепи, рядом с будкой грязная миска стоит, и вторая – с водой, а кругом мухи летают, прочие насекомые, и грызут его, и так всю его долгую или короткую собачью жизнь – цепь 3-4 метра и все, никогда он не побежит по лугам, паркам и скверам, ловя свежий воздух и бабочек носом, а будет плохо гавкать, предвещая приход непрошенных гостей, еще и по хребту схлопочет. И картина эта у меня перед глазами, как сейчас, – пес с большими глазами, полными тоски. Вот такое вот мое воспоминание из детства. Это я к тому, что жестокость по отношению к животным начинается с того, что человек признает в живом существе исключительно вещь, которая может приносить какую-то пользу: охранять дом, потешать, быть мячиком для битья, тем предметом, на котором можно выместить свою злобу и неполноценность ну и, конечно же, быть пищей ….

Общество, которое плохо относится к животным,всегда будет нищим и преступным

Лев Толстой

В июле поздно вечером в Одессе мужчина выбросил из окна 13 этажа своей квартиры котенка, чтобы наказать дочь за поздний приход домой….40-летний подозреваемый своей вины не отрицал. Задержанного доставили в отделение полиции и передали следователям. Мужчина ни капли о содеянном не жалел. “Я так ответственности ребенка учу“, – по-своему оправдывался он перед полицейскими.

А в августе Одессу всколыхнула новость о хозяйке овчарки, которая подвесила животное на дерево за поводок, при этом то ли ее ребенок, то ли подруга снимали все происходящее на камеру и отправили запись мужу живодерки, якобы в отместку за то, что тот подал на развод, а собака была его. Видео, к счастью, попало на фейсбук и благодаря общественности и полиции ситуация разрешилась более или менее благополучно – собака осталась жива и без видимых повреждений, животное у женщины отобрали, а самой ей, по слухам, пришлось быстро ретироваться из города подальше от праведного людского гнева.

Это всего одна тысячная случаев жестокого обращения с животными и только по нашей области. Ежедневно братья наши меньшие подвергаются насилию со стороны того, кому они доверяют больше всего – человека. И что самое страшное – до недавних пор случаи жестокого обращения с животными принято было не замечать. К счастью, ситуация постепенно меняется – сознание людей трансформируется. С появлением Интернета и социальных сетей информация стала распространяться молниеносно. Пользователи предупреждают хозяев собак и всех неравнодушных о догхантерах, которые разбрасывают отраву и отстреливают животных, собираются волонтерские группы по стерилизации животных, помогают приютам: привозят пищу, медикаменты, забирают собак и кошек домой или берут на передержку в поисках постоянного дома четвероногим. В этом плане всемирная паутина играет очень важную роль – появилось множество сайтов и групп в соцсетях, где можно получить информацию о пропавших и нуждающихся животных, а так же и о тех людях, которые жестоко обращаются со своими или уличными животными.

Необходимость в полноценном законе, запрещающем жестокое обращение с животными в различных сферах, назревала в нашей стране давно. И только в этом году Украина сделала первый серьезный шаг на пути к защите прав животных. 22 июня Верховная Рада ввела штрафы и тюремные сроки за жестокое обращение с животными. Побои и издевательства над животными влекут за собой штраф до 5100 гривен с конфискацией питомца, если его жизни есть угроза. За убийство животного в присутствии ребенка - лишение свободы сроком на 3-5 лет. Предусмотрено также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью. Закон вступил в силу, однако только время покажет, работает он или нет. Пока же зоозащитники говорят о том, что штрафы за жестокое обращение с животными слишком малы и их необходимо увеличивать.

В большинстве стран Европы такие законы успешно работают в течение многих лет. В Германии истязание животных наказывается тюремным заключением сроком до трех лет либо крупным штрафом. Акты жестокости к животным в Италии караются тюремным заключением сроком от трех месяцев до трех лет, а также штрафом в размере от 3000 до 160.000 евро.В Европе права кошек и собак защищены Конвенцией по защите животных от жестокого обращения. В некоторых странах нельзя оставлять запертую в машине собаку в солнечный день – салон быстро нагревается и собаку может хватить тепловой удар. Увидевший это полицейский должен разбить стекло и может оштрафовать хозяина. Германия стала первым в мире государством, где права животных с 2002 года защищаются Конституцией. В Германии так же действует специальная отрасль права - "Права животных". В этой области работают адвокаты, которые помогают в случае нарушения прав хозяев животных или в случаях издевательства над животными. В 2004 году Парламентом Австрии был принят один из самых прогрессивных в Европе законов по защите животных. Теперь преступлением считается содержание цыплят в тесных клетках, обрезание собакам хвоста и ушей, связывание домашнего скота тугими веревками. Также, согласно закону, категорически запрещено использовать львов и других диких животных в цирках, нельзя держать собаку на цепи, ошейнике-удавке или использовать во дворе так называемый «невидимый забор», который бьет животное током, если оно пересекает определенную линию. Кроме того, в Уголовный кодекс введена специальная глава "Преступления против животных". Она предусматривает суровые меры наказания в отношении тех, кто мучает или бросает животных, а также тех, кто организует собачьи бои. Виновным грозит наказание от трех месяцев до четырех лет тюремного заключения и штраф до 100 тысяч евро.

Строго накажи твое дитя, убившее насекомое. С этого начинается человекоубийство.

Пифагор

Если проблема жестокого обращения с животными со стороны взрослого человека частично решаема ужесточением законодательства, то что делать с несовершеннолетними «любителями» мучать животных»? Быть может, вам когда - то доводилось слышать гордые рассказы матерей и отцов о том, что их чадо явно будет врачом, так как любит разделывать червяков, отрывать лапки лягушкам или крылья бабочкам. Однако психологи с уверенностью утверждают, что такие дети в первую очередь вырастут садистами, а кем они при этом будут по профессии - врачами или мясниками , это уже другой вопрос.

Основная проблема заключается в том, что зачастую окружающие не замечают или не хотят замечать жестокость к животным со стороны детей. Многие рассуждают слишком глобально - какое мне дело до жесткого обращения с животными, если вокруг нищета, войны, терроризм, миллионы людей голодают, вот и нечего забивать голову всякими глупостями. Подумаешь, тянет по улице кота за хвост, пинает собаку, спустил рыбок в унитаз, как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало…. Тем, кому не жалко самих животных, было бы интересно узнать, что мировые исследования в области психологии и криминологии показали, что люди, которые совершают акты жестокости по отношению к животным, не останавливаются на достигнутом, многие из них переключаются на людей. "Убийцы очень часто начинают с убийства и пыток животных с детских лет"- говорил легенда ФБР Роберт Ресслер, который разработал "образ" типичных серийных убийц для Федерального бюро расследований, США. По утверждению Ресслера, "Существуют такие дети, которые никогда не понимали, что выколоть глаза щенку - это неправильно". Для исследователей причастность к актам жестокости по отношению к животным - своего рода "красный флаг", неотъемлемая часть сущности убийц и насильников. Исследования полиции Австралии показали, что сто процентов преступников, совершивших убийство на сексуальной почве, имели историю жестокого обращения с животными еще в детстве. Только подумайте, сколько возможных преступлений удалось бы предотвратить, если бы окружающие серьезней отнеслись к жестокости ребенка. Если со взрослым садистом уже ничего не поделаешь, максимум действий – вселить страх перед законом, ведь штраф он может оплатить , даже срок отсидеть , потом выйти и продолжить. А вот с ребенком еще можно работать – выявить и ликвидировать причины жестокости, вовремя обратившись к психологам или психотерапевтам. Кроме того, проявление таких актов жестокости может свидетельствовать и о нездоровой обстановке в семье. Возможно, сам ребенок подвергается насилию со стороны близких или в учебном учреждении и все, что он может, – это выместить гнев и обиду на тех, кто более слаб и уязвим – то есть на животных. Именно поэтому нам всем стоит быть более внимательными и, заметив какое - либо проявление жестокости по отношению к животному со стороны ребенка, не проходить мимо. Не нужно стесняться делать замечание родителям ребенка, а при необходимости вступаться за животных и вызывать полицию, а также социальные службы. Мы должны осознать, что жестокость по отношению к любому живому существу является неприемлемой и угрожает всем.

Человек воистину царь зверей, ибо жестокостью превосходит их… Ещё в молодости я отрёкся от мясоедения, и придёт время, когда люди, как и я, будут смотреть на убийцу животных так же, как сейчас на убийцу человека.

Леонардо да Винчи

Исследуя статистику по странам мира, можно сделать очевидный вывод о том, что чем развитие страна, как в экономическом, так и в духовно-культурном плане, тем более гуманное и милосердное отношение в ней к животным и не просто на законодательном уровне. Миллионы людей по всему миру сознательно отказываются от употребления любых мясных продуктов. Для них нет разницы между ценностью жизни собаки, курицы, поросенка или коровы.Согласно исследованиям Европейского Вегетарианского Союза количество вегетарианцев во всем мире составляет около 1 миллиарда человек, то есть - одна шестая населения Земли. И с каждым годом численность вегетарианцев все больше возрастает. Моя знакомая вегетарианка вот как ответила на вопрос, почему она отказалась от употребления в пищу мяса: «Сейчас нет никакой крайней нужды, способной оправдать, массовые убийства животных.«Мы (люди в целом) убиваем огромное количествонаших соседей по планете… представьте себе, всего лишь ради потехи, ради удовлетворения капризных желаний своего организма. Мы вполне можем прокормить всю планету и без употребления мяса. Мы сможем не замерзнуть без шуб из натурального меха. Это все нам по силам, более чем».