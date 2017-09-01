Такой хрупкий покров человечности

9 сентября 2017 года озверелая толпа во главе с Саакашвили прорвала участок украинско-польской границы, сметая пограничные посты, пограничников и все, что попадалось на их пути. Наблюдая эту сцену, задаешься вопросом: интересно, насколько быстро мы теряем человеческий облик, когда нам что-то пообещали, или когда мы стремимся к определенной цели? Насколько там, внутри, мы вообще – люди?

Постановка проблемы

Проблему, которую автор намеревается поднять в данной статье, обычно принято умалчивать, затушевывать, словом, вытеснять из общественного сознания. Нам нравится думать о себе, что мы высококультурные, глубоко нравственные и духовные существа, которым совсем не свойственно выходить из цивилизованного состояния, которое Аристотель обозначил как «социальные животные» (zoo politike – древ.-греч.). Исторические факты свидетельствуют об обратном. Человек остается человеком только тогда, когда у него все в достатке и окружающая жизнь его удовлетворяет (тепличные условия западной цивилизации). Но это происходит только тогда, когда, образно выражаясь, полицейский с дубинкой стоит на углу улицы – аппарат государства существует и эффективно сдерживает подавленные до времени инстинкты общественных животных. Но как только по какой-либо причине полицейского там не оказывается, озверелые обыватели, которых в этот момент сложно даже назвать «людьми», начинают громить супермаркеты и бутики, грабить банкоматы и вести себя как свора диких зверей, занимаясь убийствами и мародерством. Например, как это было в Новом Орлеане в 2005г. во время урагана Катрин или после землетрясения на Гаити в 2011г., когда жители убивали друг друга за бутылку воды. Или примеры, когда в специальные дни распродаж потребители, просто срывая с себя человеческий лик, бегут по головам и переступают друг через друга за более дешевыми товарами и бытовой техникой. В бывшей Югославии в начале 1990-х шли одобренные и санкционированные Западом этнические чистки: сербы, боснийцы и хорваты вырезали друг друга. Там были зафиксированы случаи каннибализма. Как же хрупок в каждом из нас этот тонкий покров цивилизованности и человечности. Насколько быстро обычный среднестатистический человек может превратиться в монстра? Для ответа на этот вопрос были проведены исследования известных социальных психологов, одно из которых мы рассмотрим подробнее.

Эксперименты Стэнли Милгрэма

Естественная человеческая склонность пассивно повиноваться и в некоторых обстоятельствах причинять этим страдания другим, не является специфической чертой ни определенных народов, ни даже определенных индивидов, движимых садистскими побуждениями: это всеобщая естественная склонность (хотя не все следуют этой склонности). Таков вызывающий вывод, к которому пришел профессор факультета социальной психологии Йельского университета Стэнли Милгрэм на основе ряда экспериментов, проведенных им в начале 1960-х гг., участниками которых не были ни бывшие нацисты, ни психопаты, а обыкновенные студенты и студентки, принадлежащие ко всем слоям демократического и в высшей степени цивилизованного общества. Целью этих экспериментов была оценка поведения людей, попавших в такую ситуацию, в которой они должны были причинять другим страдания, интенсивность которых постепенно увеличивалась. Предстояло выяснить, в какой момент эти люди откажутся продолжать участвовать в эксперименте. В ходе предварительных исследований выяснилось, что те студенты, которых спросили, будут ли они подчиняться приказам, вызывающим подобный эффект, все как один дали отрицательный ответ. В конфликте совести и власти они однозначно выбрали первое.

Пассивное подчинение власти

Если признать, что в нашей цивилизации из всех моральных принципов тот, который запрещает причинять страдание невинному, является самым универсальным и принимается в качестве нерушимой нормы как индивидами, так и юридической системой государства, то встает вопрос, достаточно ли он силен для того, чтобы воспрепятствовать подчинению людей приказам, которые требуют от него открытого нарушения этого принципа? Все заставляет предполагать, что люди, каким бы ни был уровень их образования и положения в обществе, столкнувшись с такой дилеммой, выберут неповиновение скорее, чем нарушение высшей моральной нормы. До экспериментов Милгрэма считалось, что этот принцип преодолевается лишь в форс-мажорных, исключительных обстоятельствах губительного безумия, индивидуального /коллективного фанатизма, но нельзя было ожидать, что обыкновенный человек, обладая свободой выбора в своих действиях, окажется от этого принципа просто из-за необходимости подчинения авторитету в белом халате. Милгрэм, уверенный в правильности этой гипотезы, диктуемой ему здравым смыслом, попытался проверить ее в ряде сенсационных экспериментов, в которых участвовали в общей сложности более 1000 человек обоего пола, принадлежащих ко всем социальным слоям (участников набирали по объявлению в местной газете). В ходе эксперимента, согласно задаче исследования, предполагалось установление отношений между тремя сторонами: «наивным» человеком, учеником (на самом деле – помощником экспериментатора, игравшим роль «жертвы») и самим экспериментатором. Чтобы поставить участника в положение, в котором он должен был подчиняться приказам экспериментатора, ему объяснили, что наказание оказывает положительное влияние на механизм обучения. От человека требовали производить электрические разряды возрастающей силы всякий раз, когда ученик давал неверный ответ. Ученик выполнял упражнение, основанное на сочетании слов. Разряд осуществлялся устройством, которое состояло из 30 рычагов для регулирования напряжения от 15 до 450 вольт. Ученик был при этом пристегнут ремнями к креслу, на запястьях у него были прикреплены электроды. В соответствии с заранее согласованным протоколом он должен был попытаться давать правильный ответ трижды и изображать все более болезненную и мучительную реакцию по мере того, как он якобы подвергался воздействию все более мощных электоразрядов. Конечно же, испытуемый не знал, что все это был театр и притворство. Эта процедура повторялась с вариациями 18 раз. На основе эксперимента были сделаны теоретические выводы, убедительные для объяснения человеческого поведения в условиях, когда существует дилемма подчинения, т.е. конфликта поступать по совести и побуждениям подчиняться «садистской» и «жестокой» власти. В первом эксперименте, называемом «удаленная обратная связь», испытуемый и ученик находились в разных комнатах, ответы ученика отражались на экране. Испытуемый мог узнать о реакциях того, кто подвергался воздействию электрошока, только с помощью стука в стену: «жертва» начинала стучать все громче после того, как был пройден порог 200 вольт. После 375 вольт не было вообще никакой реакции. Из 40 испытуемых от 26% до 65% подчинялись приказам экспериментатора производить максимальный разряд, проявляя признаки беспокойства и нервного напряжения, либо выражали свое неодобрение в отношении получаемых ими приказов, но не прекращали их выполнять.

Во втором эксперименте («голосовая обратная связь») жалобы ученика на этот раз были отчетливо слышны. Однако результаты оказались почти теми же: 62,5% испытуемых согласились применить по отношению к жертве максимальный разряд: сначала до них доносились только стоны жертв, затем, по мере увеличения напряжения, их мольбы и крики с требованиями немедленно прекратить эксперимент, а за отметкой 270 вольт они слышали настоящие крики агонии. Из этого следует, что подчинение жестоким приказам нельзя объяснить просто неосведомленностью испытуемых о болезненных последствиях их действий по отношению к жертве. Будучи свидетелями усиливающихся страданий, которые они сами причиняли (и это было невероятным сюрпризом для С.Милгрэма и его команды экспериментаторов), они все же продолжали подчиняться приказам, и это несмотря на отвращение, которое они испытывали к происходящему, о чем свидетельствовали их эмоциональные реакции. Нельзя объяснить пассивное подчинение деструктивным приказам ссылками на отсутствие у испытуемых чувства сострадания по отношению к жертвам. Напротив, в тот или иной момент все испытывали сильные эмоциональные потрясения, и многие участники опыта, продолжая подчиняться, ясно осознавали, что совершаемое ими противоречит их моральным принципам.

Легитимность власти

Желая проверить влияние присутствия экспериментатора на испытуемых и выяснить значение фактора близости для подчинения, в одном из вариантов эксперимента экспериментатор выходил из комнаты и отдавал свои распоряжения по телефону. В этот раз число испытуемых, производивших электроразряд максимального напряжения, упало до 9 человек из 40 (менее 20%). Испытуемые, поставленные в такое положение, чтобы не подчиняться приказу, пошли на разного рода уловки, не ставящие под сомнение саму власть. Для неповиновения они использовали стратегию притворства и лжи, а не открытого сопротивления. Поэтому следует различать фактическое выполнение приказов, а для этого требуется, чтобы человек был подконтролен власти, постоянно ощущая ее присутствие, и легитимность приказов, т.е. власти, которая их отдает. Большинство ведут себя пассивно, когда власть является неоспоримой и неделимой. Вацлав Гавел на примере чехословацкого режима 1970-х гг. писал, что основой стабильности этой системы был не всепроникающий террор, но беспринципность каждого гражданина, притворявшегося, будто он придерживается официальной идеологии и тем самым поддерживает власть притворной, лицемерной приверженностью ее догмам, тем, что называется «автогравитацией» – притяжением системы к самой себе.

Как не быть элементом системы

Милгрэм различает 2 типа людей: в позиции исполнителя и в позиции самостоятельности, в зависимости от условий, в которые они сами себя ставят. В соответствии с ними люди более или менее сознательно соглашаются считать себя простым орудием системы власти и более не нести ответственность за свои действия, либо, наоборот, отказаться от такого отчуждения своей индивидуальности и полностью осознать свою личную экзистенциальную ответственность за свою жизнь. В отношении повиновения отдельные люди, принимающие «правила игры» системы, т.е. находящиеся в «позиции исполнителя», словно утрачивают четкие очертания человеческой личности, будто растворяются в воздухе, подчиняясь абстрактным требованиям, исходящим от более высокой инстанции, стоящей над этими людьми. Тогда эти люди не чувствуют себя свободными личностями, несущими ответственность за свои действия только перед своей совестью. Они считают себя высшими существами, исполнителями предписаний некой «системы», функционирующей согласно собственным объективным законам и требующей от каждого, чтобы он действовал, как функция системы, т.е. эффективно и рационально, независимо от своих эмоций, мнений и убеждений.

Итоги

Феномен пассивного подчинения власти ради блага (государства, предприятия и т.д.) мы наблюдаем во множестве ситуаций человеческого существования: от подчинения полицейского или солдата приказу убить выстрелом в затылок «недочеловека» до решения директора по персоналу, вынужденного уволить тысячи работников, исходя из соображений экономической целесообразности. Поэтому, какими бы различными ни были эти действия, у них есть одна общая черта – все они являются источником несчастья и страдания для жертв, а субъекты этих действий постоянно ссылаются одновременно на благо и на объективную необходимость, отрицая при этом собственную субъективность. Ибо тот, кто отдает приказы, равно как и тот, который их выполняет, должен действовать в соответствии с настоятельными рекомендациями «системы», являющейся подлинным источником власти, так что все одинаково должны отчуждать свою индивидуальность. В то же время эта «система», в качестве основы легитимности власти, действуя от своего имени, может осуществлять свои права на индивидов, если они согласятся доверять ей. Вот почему никакая власть не может управлять всей системой верований личности, даже если власть простодушно считает, что действует во имя рациональной необходимости, принимая вид почти божественного права. «Благотворность» подчинения власти состоит в освобождении нас от страха перед случайностью, и, следовательно, от страха перед свободой.