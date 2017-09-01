Ничто с такой точностью не характеризует своеобразное отношение украинского народа к власти, как гадательный заговор на лепестках ромашки «Любит - не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмёт - к черту пошлёт…»

А заговоры, как и другие устоявшиеся с глубокой древности языковые конструкции, как-то — пословицы и поговорки, наиболее полно отражают менталитет любого национального сообщества. Речь идёт не о философских или научных системах, а о характерных для данного народа приёмах осознания действительности. Здесь мысль порождается, прежде всего, эмоциями и латентными, глубинными привычками их выражения.

В этой связи, вспоминая строки H.A. Бердяева, можно отметить, что наш народ «никогда не отличался развитостью формального начала, никогда не был, в противоположность Западу, народом культуры, он был более народом откровений и вдохновений, не знал меры и легко впадал в крайности».

И это многое объясняет, в частности, некое своеобразие упомянутого заговора. Ведь речь в нём идёт об объекте романтических грёз девушки, который потенциально может одновременно и «плюнуть» и «поцеловать», и «к сердцу прижать», но и «к чёрту послать» тоже может! Ну и как же, спрашиваю я моего дорогого читателя, при таких характеристиках сей объект может вообще рассматриваться в качестве кандидата на «руку и сердце»? Логика и трезвый прагматизм помогли бы отмести такого кандидата на самой ранней стадии с ним общения.

Но наш народ не ищет простых и осознанных путей! Какая уж там логика и трезвый прагматизм! Сплошные эмоции, доверчивость, простодушие и безмерное терпение…

«…Легко впадал в крайности»

Вот и наш народ, точь-в-точь, как та девушка из заговора, обладая тем же менталитетом и руководствуясь теми же соображениями, вернее —полным отсутствием оных, выбирает себе народных кумиров и кандидатов во власть.

Давайте проанализируем этот любопытный феномен.

Необходимо признать, что нормальное состояние украинского общества — это непременная нелегитимность государства в глазах его жителей. Более того, даже в перспективе украинские граждане с трудом могут дать себе отчёт в том, какой идеологией или характеристиками должны обладать политические силы, чтобы эффективно руководить страной и вывести ее из перманентного кризиса. Естественно, что постоянно жить в условиях такого тотального недоверия к институтам, в большинстве случаев определяющим нашу повседневную жизнь, очень сложно.

А потому наблюдаются эмоциональные всплески. Один из них состоялся на Евромайдане в 2013–2014 годах. Украинские социологи, которые проводили исследования во время революции Достоинства, отмечали, что среди участников заметно ниже был уровень социальной депрессии и цинизма, больше — уверенности в том, что у страны есть шанс выбраться на путь конструктивного развития. В попытке объяснить для себя истоки этой веры вспоминается почему-то девчонка, которой, оказывается, кто-то запрещает носить кружевные трусы, а в ЕС — разрешат! В приведённом примере нет даже намёка на материальные ресурсы, наличие или отсутствие которых и обеспечивают обычно в любой стране возможность носить кружевное исподнее…

Вполне очевидно, что Евромайдан дал его участникам и сторонникам временное облегчение от жизни в условиях тотального недоверия к общественным институтам и процессам. Но после вихрей революционного романтизма для большинства его участников и сторонников настало время вновь вернуться в рутинное состояние.

Как показывает украинская социология, период после 2014 года характеризуется еще большим неприятием государственной системы, причем в этот раз даже без каких-либо особенных региональных различий.

Однако всегда существует такая часть общества, которая, однажды испытав удовольствие от какого-либо явления, пытается воспроизвести его вновь и вновь, хотя бы в ограниченном и частичном виде.

На мой взгляд, именно с этим связаны постоянные попытки части украинского сообщества в лице всевозможных активистов и патриотов найти для себя новых героев, абсолютно не обращая внимания на реальные личностные характеристики этих людей.

На наших глазах подобные персонажи время от времени взлетают на гребень славы и обожания патриотической общественностью. Парасюк, Семенченко, Савченко и многие другие уже успели побывать в роли героев нации. Кто-то месяц, а кто-то и до полугода, кто-то выныривает на гребень народной любви периодически. Но с неумолимой неизбежностью все эти «герои на час» на поверку оказывались мелкотравчатыми выгодоприобретателями той ситуации, в которой все мы оказались.

И вновь, подобно наркоманам, готовым снимать «ломку» любой ценой, активисты и патриоты жадно ищут себе нового героя. Очевидно для всех, что речь давно уже не идет о том, что новый герой мог бы как-то спасти и поправить положение в стране. Не менее очевидно, что Семенченко или Парасюк не могут представлять какой-либо практической ценности.

Кроме того, поиск героев – занятие, которое не имеет никакой перспективы. Результат этих поисков – торжественное возведение пустышек и авантюристов на пьедестал с последующим не менее помпезным их свержением.

Не будем творить кумиров!

Давайте посчитаем, дорогой мой читатель, сколько времени прошло между тем, как опьянённые вседозволенностью митингующие Евромайдана сгоняли Петра Порошенко с имитированного «броневика» — грейдера грубой бранью и оскорблениями, до того момента, как ими же исступлённо, в едином порыве повторялась мантра: «Главное — проголосовать за Порошенко, чтобы он победил в первом туре президентских выборов!» Пять месяцев? Полгода? За это время Порошенко, видимо, перестал быть олигархом, одним из отцов-основателей Партии Регионов или министром экономики в кабинете министров Януковича? Но «сменился ветер своенравный», и сейчас эти же люди открещиваются не только от поддержанного ими кандидата в президенты Порошенко, но всячески, иногда довольно нелицеприятно, критикуют действующего Президента Порошенко. Парадокс? Нет, заговор на ромашке…

Рекордсменом в этом абсурдистском круговороте народной любви бесспорно может выступать Юлия Владимировна, неоднократно за свою длительную политическую карьеру пережившая «огонь, воду и медные трубы» попеременно и разом. Тем более, не к лицу такому опытному соискателю на звание «кумира» считать, что повышение собственной сексапильности, тем более в таком уже почтенном возрасте, да и в образе «берегини нации», может вернуть беззаветную любовь народа. Чем в следующий раз её встретят украинцы — «Нашею кыцею» или кричалкой «Юлю геть!» - от пластических операций или распущенных по плечам волос не зависит. Мы уже знаем, всё дело в заговоре на ромашке…

В начале сентября роль народного кумира очень ненадолго примерил на себя Михеил Саакашвили, совсем недавно бывший грузинским Президентом и бывшим одесским губернатором. В последнее время Михо служил предметом насмешек и издевательств со стороны СМИ, более удачливых украинских политиков и простых украинцев.

И вот— «сменился ветер своенравный» и беглеца и изгнанника вносят под белы руки на территорию Украины, выкрикивая вперемежку с патриотическими лозунгами: «Миша, Миша!». Прорвав ряды несчастных пограничников-статистов, «доблестный» Михо объявляет о том, что отныне «ставкой его» будет Львов, откуда он поведет безжалостную борьбу с тираном Порошенко.

Не оригинальна, прямо скажем, реакция самого гаранта и его «корпорации». Провластная вертикаль президентского админресурса молниеносно поменяла вектор на противоположный, даже не предприняв для приличия попытку «придать красоту вопросу».

«Вся власть Саакашвили в Грузии держалась на насилии и постоянной лжи. Давать ему гражданство Украины было ошибкой. Я понял, что он несёт угрозу для Украины», — озвучивал изменившийся провластный тренд Антон Геращенко, советник и соратник министра МВД Авакова. Мы все помним, как в конце мая 2015 года он заявлял, что бывший грузинский лидер «своим примером» покажет, как можно поломать прогнившую систему местной власти в Украине.

Теперь же Геращенко пишет, что у себя на родине Саакашвили был не кем иным, как «тираном и беспредельщиком».

И, несмотря на титанические усилия, в глазах немалого числа активистов и патриотов вчерашний изгой, хотя и с зачётными шутовскими наклонностями, который ещё недавно не мог собрать и пары сотен сочувствующих на свои митинги, вдруг предстает новым героем-избавителем украинской нации. Что уж говорить о патриотах — районный суд Львова отказался избирать меру пресечения для соратников Михо, подозреваемых в нарушении украинского законодательства во время прорыва Михеила Саакашвили через украинскую границу 10 сентября.

Но политический маятник ни на минуту не останавливается, заговор на ромашке работает, и «ву а ля»! — митинг Саакашвили в Черновцах всего пару дней спустя после героического прорыва границы не собирает и пяти сотен горожан в многотысячном городе. Как говаривал комедийный герой: «Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь!»

Ну, ощущаете нереальность происходящего, дорогой мой читатель? Раньше «сказку делали былью», а теперь наоборот — быль переводим в сказку, реальность в спектакль, инсценировку, балаган, цирк агрессивных жонглёров с битами и метателей ножей с зашкаливающим уровнем абсурдности — и тем не менее, при поддержке части общества, украинская элита вполне обходится опорой на удобное им меньшинство. И, хоть и складывается устойчивое ощущение обречённости, дорогой мой читатель, думающий и анализирующий, найдите в себе силы и разум не стать жертвами очередных проходимцев!