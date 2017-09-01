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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Под стенами «Пороховой башни»

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Под стенами «Пороховой башни»

Рыцарские турниры, привалы у костра после ратных подвигов и изысканные менуэты танцоров в диковинных костюмах – все это одесситы наблюдале в парке Шевченко в минувшие выходные. В четвертый раз в Одессе проходил Фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня».

 

На три дня возле Карантинной аркады на Суворовской аллее возникло историческое поселение, город мастеров, отважных рыцарей и прекрасных дам. Тут была представлена вся Украина – Ужгород, Тернополь, Мукачево, Львов, Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Одесса – всего более семидесяти участников Фестиваля показывали свои таланты и умения.

Программа «Пороховой башни» довольно разнообразна и включала в себя театрализованные представления, стрельбу из лука, колоритные средневековые танцы и завораживающее файер-шоу. Рядом развернулась ярмарка народных промыслов – с глиняными, деревянными и керамическими изделиями, а представлявшие свое ремесло гончары и плотники делились секретами мастерства.

Но главная, наиболее зрелищная составляющая Фестиваля «Пороховая башня» – это рыцарские турниры в индивидуальных и групповых номинациях. Гостей фестиваля ожидали захватывающие поединки. Воины, одетые в исторические костюмы в полном cоответствии с эпохой, влоть до кожаных бивуаков, в доспехах,  латах и шлемах, казалось, сошли со страниц романов Вальтера Скотта.

Молниеносные выпады, умелое владение мечами и щитами, звон стали и снопы искр от ударов клинков на Открытом кубке Одессы по историческому фехтованию никого не оставили  равнодушными.

За рыцарскую часть Фестиваля отвечал Игорь Магденко.

– В конце прошлого года историческое фехтование, или средневековый бой, как вид единоборства с использованием аналогов средневековых доспехов и вооружения официально признан в Украине видом спорта. И мы всячески способствуем его развитию, желая показать, что это не просто фестивальная историческая реконструкция, а прекрасный вид спорта, в нагрузку к которому его приверженцы получают массу полезных знаний по истории средних веков, изучают музейные источники, тем самым развиваясь не только физически, но и духовно,– рассказал организатор Фестиваля.

А когда наступало затишье и время отдыха, рыцари, да и все гости Фестиваля могли отведать блюда и напитки, приготовленные по старинным технологиям тут же на костре в огромных котлах руками умелых кухарей. И полюбоваться средневековыми танцами. Их представляли на Фестивале участники Одесской студии исторического танца «Междумирье».

Словно сошедшая с картин средневековых мастеров, 17-летняя Рита Собержанская, на самом деле – выпускница одесской средней школы. Раньше она занималась в танцевальной студии. Но «принесла ее нелегкая» однажды в фехтовальную секцию, там появились новые друзья, которые и привлекли девушку в новую молодежную субкультуру, открыв манящий мир Средневековья.

У организатора этого коллектива Андрея Волкова началось все с увлечения толкиенизмом (впомните роман «Властелин колец» Джона Р.Р.Толкиена), сейчас это называется ролевым движением, в котором представляются различные эпохи. Однажды, будучи на одном из иногородних средневековых фестивалей, он увидел исполнение старинных танцев. И это его так увлекло, что, вернувшись в Одессу, он захотел организовать студию старинного танца и в родном городе. Так появилась в Одессе общественная организация «Междумирье».

– Радует, что интерес к историческим танцам все возрастает. Так, в прошлом году в Киеве стартовал фестиваль, посвященный именно старинным танцам.

Но мы интересуемся не только Средневековьем, но и танцами более близких к нам эпох и времен. Это ренессанс, барокко, рококо, ампир. Мы организуем реконструкцию балов девятнадцатого века, в которых принимают участие по сорок-пятьдесят человек в исторических костюмах. Люди этим интересуются и,  чтобы участвовать в наших концертах, готовы приезжать из разных городов,– рассказал Андрей.

Участники «Междумирья» выступают не только на Фестивале «Пороховая башня» в Одессе. Их таланту аплодировали в Киеве и Белгород-Днестровском.

Исторические костюмы артистов создаются умелыми руками Юлии Давыдовой. На пошив одного такого костюма у нее уходит около месяца, а если с вышивкой и отделкой, то и больше времени.

– Конечно, если следовать тому, как выполнялись костюмы в эпоху Средневековья – посеять и вырастить лен, напрясть пряжу, соткать полотно и cшить из него костюм, то ушло бы значительно больше времени,– смеется девушка.

В лабиринты Средневековья Юлию занесло участие в ролевых конвентах. А когда появилась студия исторических танцев «Междумирье», то она стала танцевать.

Теперь в планах студийцев – отправиться в Европу, где этнофестивали очень популярны и любимы горожанами. Ребята хотят показать себя во всей красе,  и для этого серьезно готовятся.

Кстати, мне довелось побывать на подобном фестивале – «Бюргер-фесте» в баварском городе Аугсбурге. Зрелище было впечатляющим, в нем участвовали сотни горожан. Кроме зрелищного рыцарского турнира, там можно было увидеть, как жили и проводили свой досуг в средние века баварцы. Было и купание в бочках, и приготовление жаркого на вертеле на открытом огне, и изготовление нехитрых музыкальных инструментов, вроде наших свистулек. Здесь же за длинными столами можно было отведать традиционные немецкие сосиски с кислой капустой и выпить доброго баварского пива. И все это происходило среди облаченных в камзолы и кринолины, по случаю праздника, «бюргеров» и «фрау», специально готовившихся к этому празднику, так что мы в своей скучной современной одежде, пришлись не вполне ко двору. Но это не помешало нам встретить вечер на стоге сена в кругу простых немецких горожан рангом пониже и насладиться средневековой музыкой, исполняемой музыкантами на старинных инструментах.

И, думаю, наша «Пороховая башня» будет только набирать обороты, вовлекая в свой круг все больше заинтересованных участников и зрителей, становясь  общегородским масштабным событием.

Завершился фестиваль состязаниями по средневековому бою между представителями «рыцарских дворов». Победители рыцарских турниров получили свою минуту славы вместе с кубками, призами, грамотами и медалями.

И да, если кого-то эта возможность перенестись в отдаленное прошлое очень увлечет, то стать участником  Фестиваля совсем несложно. Единственное условие, как по секрету рассказали мне организаторы Фестиваля «Пороховая башня», – не возраст, не вес, не профессиональные умения, а вера в себя и желание.

Галерея

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Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
Под стенами «Пороховой башни»
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