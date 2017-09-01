Под стенами «Пороховой башни»

Рыцарские турниры, привалы у костра после ратных подвигов и изысканные менуэты танцоров в диковинных костюмах – все это одесситы наблюдале в парке Шевченко в минувшие выходные. В четвертый раз в Одессе проходил Фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня».

На три дня возле Карантинной аркады на Суворовской аллее возникло историческое поселение, город мастеров, отважных рыцарей и прекрасных дам. Тут была представлена вся Украина – Ужгород, Тернополь, Мукачево, Львов, Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Одесса – всего более семидесяти участников Фестиваля показывали свои таланты и умения.

Программа «Пороховой башни» довольно разнообразна и включала в себя театрализованные представления, стрельбу из лука, колоритные средневековые танцы и завораживающее файер-шоу. Рядом развернулась ярмарка народных промыслов – с глиняными, деревянными и керамическими изделиями, а представлявшие свое ремесло гончары и плотники делились секретами мастерства.

Но главная, наиболее зрелищная составляющая Фестиваля «Пороховая башня» – это рыцарские турниры в индивидуальных и групповых номинациях. Гостей фестиваля ожидали захватывающие поединки. Воины, одетые в исторические костюмы в полном cоответствии с эпохой, влоть до кожаных бивуаков, в доспехах, латах и шлемах, казалось, сошли со страниц романов Вальтера Скотта.

Молниеносные выпады, умелое владение мечами и щитами, звон стали и снопы искр от ударов клинков на Открытом кубке Одессы по историческому фехтованию никого не оставили равнодушными.

За рыцарскую часть Фестиваля отвечал Игорь Магденко.

– В конце прошлого года историческое фехтование, или средневековый бой, как вид единоборства с использованием аналогов средневековых доспехов и вооружения официально признан в Украине видом спорта. И мы всячески способствуем его развитию, желая показать, что это не просто фестивальная историческая реконструкция, а прекрасный вид спорта, в нагрузку к которому его приверженцы получают массу полезных знаний по истории средних веков, изучают музейные источники, тем самым развиваясь не только физически, но и духовно,– рассказал организатор Фестиваля.

А когда наступало затишье и время отдыха, рыцари, да и все гости Фестиваля могли отведать блюда и напитки, приготовленные по старинным технологиям тут же на костре в огромных котлах руками умелых кухарей. И полюбоваться средневековыми танцами. Их представляли на Фестивале участники Одесской студии исторического танца «Междумирье».

Словно сошедшая с картин средневековых мастеров, 17-летняя Рита Собержанская, на самом деле – выпускница одесской средней школы. Раньше она занималась в танцевальной студии. Но «принесла ее нелегкая» однажды в фехтовальную секцию, там появились новые друзья, которые и привлекли девушку в новую молодежную субкультуру, открыв манящий мир Средневековья.

У организатора этого коллектива Андрея Волкова началось все с увлечения толкиенизмом (впомните роман «Властелин колец» Джона Р.Р.Толкиена), сейчас это называется ролевым движением, в котором представляются различные эпохи. Однажды, будучи на одном из иногородних средневековых фестивалей, он увидел исполнение старинных танцев. И это его так увлекло, что, вернувшись в Одессу, он захотел организовать студию старинного танца и в родном городе. Так появилась в Одессе общественная организация «Междумирье».

– Радует, что интерес к историческим танцам все возрастает. Так, в прошлом году в Киеве стартовал фестиваль, посвященный именно старинным танцам.

Но мы интересуемся не только Средневековьем, но и танцами более близких к нам эпох и времен. Это ренессанс, барокко, рококо, ампир. Мы организуем реконструкцию балов девятнадцатого века, в которых принимают участие по сорок-пятьдесят человек в исторических костюмах. Люди этим интересуются и, чтобы участвовать в наших концертах, готовы приезжать из разных городов,– рассказал Андрей.

Участники «Междумирья» выступают не только на Фестивале «Пороховая башня» в Одессе. Их таланту аплодировали в Киеве и Белгород-Днестровском.

Исторические костюмы артистов создаются умелыми руками Юлии Давыдовой. На пошив одного такого костюма у нее уходит около месяца, а если с вышивкой и отделкой, то и больше времени.

– Конечно, если следовать тому, как выполнялись костюмы в эпоху Средневековья – посеять и вырастить лен, напрясть пряжу, соткать полотно и cшить из него костюм, то ушло бы значительно больше времени,– смеется девушка.

В лабиринты Средневековья Юлию занесло участие в ролевых конвентах. А когда появилась студия исторических танцев «Междумирье», то она стала танцевать.

Теперь в планах студийцев – отправиться в Европу, где этнофестивали очень популярны и любимы горожанами. Ребята хотят показать себя во всей красе, и для этого серьезно готовятся.

Кстати, мне довелось побывать на подобном фестивале – «Бюргер-фесте» в баварском городе Аугсбурге. Зрелище было впечатляющим, в нем участвовали сотни горожан. Кроме зрелищного рыцарского турнира, там можно было увидеть, как жили и проводили свой досуг в средние века баварцы. Было и купание в бочках, и приготовление жаркого на вертеле на открытом огне, и изготовление нехитрых музыкальных инструментов, вроде наших свистулек. Здесь же за длинными столами можно было отведать традиционные немецкие сосиски с кислой капустой и выпить доброго баварского пива. И все это происходило среди облаченных в камзолы и кринолины, по случаю праздника, «бюргеров» и «фрау», специально готовившихся к этому празднику, так что мы в своей скучной современной одежде, пришлись не вполне ко двору. Но это не помешало нам встретить вечер на стоге сена в кругу простых немецких горожан рангом пониже и насладиться средневековой музыкой, исполняемой музыкантами на старинных инструментах.

И, думаю, наша «Пороховая башня» будет только набирать обороты, вовлекая в свой круг все больше заинтересованных участников и зрителей, становясь общегородским масштабным событием.

Завершился фестиваль состязаниями по средневековому бою между представителями «рыцарских дворов». Победители рыцарских турниров получили свою минуту славы вместе с кубками, призами, грамотами и медалями.

И да, если кого-то эта возможность перенестись в отдаленное прошлое очень увлечет, то стать участником Фестиваля совсем несложно. Единственное условие, как по секрету рассказали мне организаторы Фестиваля «Пороховая башня», – не возраст, не вес, не профессиональные умения, а вера в себя и желание.