Сносили руины дома, заодно «обвалили» и соседний

Эта «обвальная» история произошла в самом центре города — на углу Пушкинской и Жуковского. История печальная и «показательная».

На улице Пушкинской, 23 стали сносить руины сгоревшего лет десять назад здания. Здание сносили, как вы догадались, для того, чтобы в будущем на его месте построить новое. Балансодержатель несчастного погорельца, то есть, руин, Южноукраинский педагогический университет имени Ушинского.

И вот ведь как нехорошо получилось: пока дом-погорелец стоял десяток лет, то как-то держался. А вот как руины тронули, так и случилась беда: обрушилась немалая часть стоящего «впритык» другого здания, расположенного внутри двора дома на улице Жуковского, 13.

В таких случаях сообщают, что «к счастью, никто не пострадал». Да, все, слава Богу, живы. Вот только никакого счастья на самом деле у жителей дома нет: если раньше они просто боялись, что стоящие рядом развалины рухнут, то теперь они и в самом деле рухнули (с помощью техники), зияет ужасающая дыра.

— И кто теперь будет все это латать? Мы по поводу этих руин по соседству давно били тревогу. А теперь у нас еще отключили свет и газ, — жалуются жильцы дома № 13 по ул. Жуковского.

Урон немалый: обвалились часть стены и арка. Тут не о латании уже идет речь, а о серьезном ремонте. И вот ведь еще одна «деталька»: почти сразу стало известно, что никакого официального разрешения на проведение строительных работ (а, значит, и подготовительных работ в виде сноса руин) никто никому не давал.

Сейчас создана комиссия по определению причин обрушения. Она должна дать четкий ответ на вопрос, что стало причиной обрушения, равно как и установить, кто виноват в том, что начались строительные работы, на которые никто не давал разрешения.

И.о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев на брифинге заявил:

— Разрешительных документов на реконструкцию или подготовительные работы ГАСК не выдавал, подготовительные работы осуществлялись без разрешительных документов, в результате чего и пострадало соседнее здание.

Сами завалы, конечно, устранят. Когда мы побывали на месте события, во двор дома уже можно было войти, хотя везде красуются устрашающе-предупредительные надписи. Жители двора нервно решали вопрос «со светом и газом», а пыль от обрушения все еще витала над головами.

Чиновники, которые побывали на месте этого печального события, обещают, что если комиссия, в которую вошли представители ГАСКа, управления капитального строительства и ЖКХ, причиной обвала официально назовет начавшиеся строительные работы, да еще незаконные, восстанавливать здание должен будет балансодержатель тех самых руин на Пушкинской. В противном случае, чиновники будут обращаться в прокуратуру по факту разрушения чужого имущества.