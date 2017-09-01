Объявлены имена победителей

Закулисная интрига раскрыта. Сразу три театральных проекта получили одобрение членов Экспертного Совета. Это значит, что в следующем 2018 году на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного поставят три новых спектакля молодых режиссеров – победителей Международной лаборатории постановок в жанрах оперетта/мюзикл/рок-опера. Ими стали: Екатерина Зеленская, Максим Булгаков и Юлия Журавкова.

Напомню: с 23 по 28 августа в Одесской оперетте пять молодых режиссеров представили на суд зрителей и жюри свои режиссерские эскизы. Реализация проектов Международной лаборатории постановок была инициирована Продюсерским центром «Open Doors» и осуществлена в рекордно короткие сроки. В них приняли участие ведущие артисты театра.

Результаты нового подхода к репертуарной и постановочной политике порадовали. Театр получит не одну, а три новых постановки. Это два спектакля для взрослых и детская опера: мюзикл Мэрвина Хэмлиша «Кордебалет», мюзикл-триллер «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» по одноименному роману Роберта Стивенсона на музыку Фрэнка Уайлдхорна и опера для детей «Его Высочество Кролик» по сказке Алана Милна «Принц Кролик». Руководство театра приступает к переговорам о постановке с победителями этого своеобразного творческого конкурса, результаты которого в скором времени оценит одесская публика. Но главный итог Лаборатории постановок уже налицо – победу в этом творческом поединке одержал Его Высочество Театр!