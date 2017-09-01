Проблемы улицы Колесниченко, или бесконечный кросс тяжеловесов

Жители улицы им.Е.Колесниченко в райцентре Овидиополь рассказывают о том, что по их улице проезжает огромный поток крупногабаритного автотранспорта, появившийся после закрытия автодороги М-15 «Одесса-Рени». Ситуация берет свое начало с момента проведения ремонтных работ на участке дороги в районе населенного пункта с. Паланка. Улица Колесниченко не является трассой республиканского значения и технически не приспособлена к нагрузкам тяжелого автомобильного транспорта. Дома жителей улицы им.Е.Колесниченко подвержены систематическому сотрясению, что влечет опасность разрушения. Органы местной и областной власти никак не реагируют на многочисленные обращения жителей Овидиопольского района.

Люди вынуждены терпеть круглосуточные «землетрясения» и опасаются выходить на улицу из-за создавшейся ситуации. Отсутствие пешеходной дорожки (тротуара) на некоторых участках вынуждает пешеходов ходить вдоль дороги, по которой двигаются огромные потоки транспорта, постоянно игнорирующего ограничения скоростного режима.

Отчаявшиеся овидиопольцы обратились в общественную организацию «Антикоррупционный Рух Одесчины». Первое, что сделали общественники - это связались с депутатом поселкового совета Николаем Соручаном, к избирательному округу которого относится часть улицы Е. Колесниченко.

В ходе встречи выяснилось, что депутат Николай Соручан многократно писал во все возможные инстанции для решения возникшей проблемы. Обращался к голове поселкового совета Л. Савельевой. Но на все его обращения были получены отписки. На момент обращения громады в «Антикоррупционный Рух Одесчины», ситуация была накалена до предела.

Все свои обращения и полученные на них ответы Н. Соручан предоставил на рассмотрение в «Антикоррупционный Рух Одесчины». В результате активистами было принято решение помощь жителям улицы в разрешении возникшей проблемы.

Получив еще раз дежурные отписки из всех областных инстанций, «Антикоррупционный Рух Одесчины» направил обращения Президенту Украины Петру Порошенко, Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, а также уполномоченному при Верховной Раде Украины по защите прав человека.

Первый ответ пришел из Кабинета Министров на имя начальника ГУНП в Одесской области Д. Головина.

«26.05.2017 мы получили письмо из Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области, в котором указывалось, что с целью надлежащего рассмотрения нашего обращения, адресованного в адрес Кабинета Министров Украины, по вопросу безопасности дорожного движения на указанном участке, будет организована комиссия, и мы должны обеспечить прибытие своего представителя 31.05.2017 года на 11.00», отметил председатель «Антикоррупционного Руха Одесчины» Александр Сопельник.

31.05.2017 года в 11:00 состоялась встреча выездной комиссии, за организацию которой выражаем благодарность областному и районному управлению полиции.

В комиссию вошли:

Старший инспектор УПД ГУНП подполковник полиции Снигур В. В.

Старший инспектор УПД ГУНП капитан полиции Белых А. В.

Начальник отдела Службы Автодорог в Одесской области Романов В. П.

Инспектор Овидиопольского ВП ГУНП майор полиции Ипатьев О. П.

Начальник Овидиопольского Райавтодора Марусин Н. В.

Депутат Овидиопольского поселкового совета Соручан Н. Н.

Куратор Овидиопольского района “Антикоррупционный Рух Одесчины” Хацкевич О. О.

Заместитель Овидопольского поселкового головы Белоциценко В. Г.

В ходе обследования инспекторами ГУНП был составлен акт, в котором обозначены выявленные нарушения. Акт подписан всеми участниками комиссии.

Помимо всех нарушений, которые были обозначены полицией в составленном акте, все участники комиссии единогласно пришли к выводу, что отсутствие пешеходной дорожки и отсутствие мест для парковки автомобилей возле Овидиопольского энергосбыта на трассе регионального назначения является грубейшим нарушением правил дорожного движения.

«Заместитель поселкового головы Белоциценко В. Г. ничего из выявленных нарушений, которые должен устранять поселковый совет, не фиксировал. Объяснить, почему так произошло, пока не могу. Возможно, Овидиопольский поселковый голова считает, что так как улица Евгения Колесниченко является трассой регионального назначения и стоит на обеспечении области, то эту улицу можно полностью исключить из общего списка улиц Овидиополя», - продолжает Александр Сопельник.

06.06.2017 года куратор Овидопольского района «Антикоррупционный Рух Одесчины», обратилась к голове Овидиополя с заявлением о подписании меморандума на основании составленного акта, а также отправила докладную записку голове Руха Александру Сопельнику о результатах выезда комиссии. В докладной записке куратор обозначила согласованные комиссией нарушения, которые не были зафиксированы поселковым советом – стороной, которая несет прямую ответственность за такие нарушения, как отсутствие пешеходной дорожки и парковки для автомобилей на аварийно-опасном участке.

На свое заявление «Антикоррупционный Рух Одесчины» не получил ответ и не получил подписанный экземпляр меморандума. Очень интересная ситуация получилась. Кабинет Министров реагирует на обращения и заявления, а на местном уровне сидят “царьки”, которые не считают нужным отвечать.

«Антикоррупционный Рух Одесчины» обратился с заявлением в полицию, так как в действиях Савельевой Л. И. имеются признаки преступления, предусмотренные ст.ст. 365, 367 УК Украины, что является основанием для внесения его в ЕРДР. По нашему заявлению уголовное производство было открыто и в данный момент расследуется.

Как в таких условиях могут работать на своих участках депутаты и приносить пользу, если их не слышат и не реагируют на проблемы? Возможно, Овидиополь очень сильно ошибся в выборе мэра на этот раз?

На сегодняшний день, по составленному акту, на улице Колесниченко установили несколько пешеходных знаков, “нарисовали” пешеходные дорожки и разделительную полосу. Почему “нарисовали”? Потому что по-другому это назвать сложно. Рисуют карандашами скорее всего, так как все смывает после дождя.

Выделялись ли средства для устранения проблем по составленному акту, какая это была сумма и как она была потрачена, обязательно узнаем и поставим в известность громаду, а также соответствующие органы (если в этом будет необходимость). На данный момент готовится очередное обращение в Кабинет Министров, в котором будет указан список должностных лиц, которые проигнорировали его распоряжение.

Ответ на наше обращение пришел из Администрации Президента Петра Порошенко в Одесскую областную администрацию. Получив данный ответ, «Антикоррупционный Рух Одесчины» обратился с обращением к Главе Овидиопольской районной администрации Левчуку В. В.. Искренне надеемся, что общее обращение от района к главе областной администрации даст необходимый эффект.

Также получен ответ от Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по защите прав человека, в котором указано, что на основании нашего обращения открыто производство и передано соответствующее поручение представителю Уполномоченного Верховной Рады Украины в Одесской области.

По рекомендациям этой инстанции, депутат улицы им.Е. Колесниченко, Николай Соручан, готовит депутатское обращение в поселковый совет, в котором будет просить вынести вопрос на сессию для внесения изменений в бюджет поселка с целью:

выделения денежных средств на проведение оценки нанесенного ущерба жителям улицы; выделения необходимых денежных средств для оплаты судебного сбора при подаче иска о возмещении ущерба людям, имуществу которых нанесен ущерб из-за движения крупногабаритного транспорта.

В ходе всех этих действий мы обратили внимание на другие, не менее важные детали, которые напрямую связаны с проблемой улицы им.Е.Колесниченко.

Первая деталь - это строительство и ремонт пешеходной дорожки по улице Т. Шевченко. Нам показалось очень странным, почему, имея такую вопиющую проблему на улице, которая стоит на обеспечении областного бюджета, проблема игнорируется, а в это время выделяются 1,5 млн. гривен на другую улицу?

«В ходе расследования «Рухом» вся путаница прояснилась: оказывается, трассой Р-70 является улица Т. Шевченко. Для того чтобы перенаправить трассу регионального значения с ул. Тараса Шевченко на ул. Е. Колесниченко, должно быть решение Верховной Рады Украины. Но такого решения мы по сей день не можем увидеть. Изучив все карты, даже самые обновленные, мы приходим к выводу, что трассой Р-70 продолжает оставаться улица Т. Шевченко. Кому придется ответить за возможное преступление в отношении жителей улицы Е. Колесниченко, которая продолжает оставаться местной дорогой, покажет следствие», - подчеркнул глава Руха Александр Сопельник.

Вторая деталь - это известная всей области статья о «строительстве коммунизма в отдельно взятом населенном пункте Овидиопольского района».

Каким образом получилось так, что населенные пункты района остались без финансовой помощи области, в то время, когда выделенные на весь район миллионы тратились на ремонт дорог сугубо в селе Молодежное?

Почему в то время, когда тысячи жителей района, мимо чьих домов носились фуры, просили о помощи, их никто не слышал?

Каким образом получилось так, что интересы района в области, представляют люди, которые нагло растратили общие деньги сугубо на свой «колхоз»?

Почему народный депутат Украины, представляющий интересы всего 140 округа в Верховной Раде Украины, так предал весь район и своих избирателей?

Возможно, жители района ошиблись в своем выборе? Ответы на все эти вопросы мы еще обязательно опубликуем, а пока наша организация написала обращение Общественному совету при Овидиопольской РГА о проведении аудиторской проверки правильности расходования выделенных миллионов, потраченных на ОДНО село Молодежное. Общественный совет поддержал обращение единогласно!

Продолжение следует…