За прошедшую неделю в Одессе появились на свет 183 малыша

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорождённых, что на 21 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, по информации департамента здравоохранения Одесского горсовета, за неделю население Одессы пополнили три пары близнецов.

Мальчиков на свет появилось 109, что на 23 больше, чем на предыдущей неделе. Девочек родилось 74.

Наибольшее число родов на прошлой неделе было принято в городском роддоме № 5, где появились на свет 58 малышей.

Горздрав напоминает, что в роддоме № 4 с 18 сентября 2017 года в течение месяца проводятся ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции. Приём беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №№ 1, 2, 5 и 7.