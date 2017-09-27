27-29 сентября в Одессе отмечают День туризма (АНОНС)

27- 29 сентября 2017 года в Одессе пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма.

Организаторы - департамент культуры и туризма Одесского городского совета, коммунальные предприятия «Туристический информационный центр Одессы», «Парки Одессы» и Одесский зоопарк.

27-29 сентября все желающие смогут принять участие в обзорной экскурсии по городу, побывать в катакомбах, больше узнать об истории Одессы, ее польском и еврейском наследии, познакомиться с историей улицы Маразлиевской и др.

В Одесском зоопарке для посетителей проведут захватывающий квест.

КП «Парки Одессы» подготовило увлекательное путешествие «Тайны старого парка»: познавательная экскурсия, которая приоткроет тайны и секреты одного из старейших парков Одессы.

Регистрация по телефону: 097-224-82-27 или 722-12-94.

29 сентября в 16:00 в парке им.Т.Г. Шевченко на сцене «Ракушка» состоится праздничный концерт в честь Дня туризма в Украине.