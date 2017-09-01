Корвет «Винница» начали ремонтировать на одесской судоверфи

Судоверфь «Украина» Одесского порта приняла в ремонт корвет «Винница» (проект 1124П) — многоцелевой корабль прибрежного действия Военно-морских сил Украины.

Корабль находится в доке № 4. На нём планируется провести полный комплекс ремонтных и доковых работ, сообщает отдел маркетинга и связей с общественностью госпредприятия «Одесский порт».

Корвет «Винница» (малый противолодочный корабль) был построен в Татарстане и спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в составе морских сил погранвойск КГБ СССР, в июне 1992 года вошёл в состав морских частей Пограничной службы Украины. В 1995 году корабль передали ВМСУ.

Проект 1124П — пограничный вариант малого противолодочного корабля проекта 1124, который считается одним из самых удачных малых многоцелевых кораблей второго поколения. Он оснащён гидроакустической станцией кругового поиска «Аргунь» с антенной излучателя в подкилевом обтекателе и опускающейся с палубы гидроакустической станцией «Шелонь». Имеет мощное противолодочное вооружение: два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата, две реактивные бомбомётные установки, глубинные бомбы. Из средств самообороны на кораблях этого типа устанавливались ЗРК «Оса-М» и артиллерийская установка 3ИФ-72 (АК-725).