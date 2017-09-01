Очередной канализованный общественный туалет был установлен на бульваре Михаила Жванецкого угол улицы Гоголя

Очередной канализованный общественный туалет был установлен специалистами коммунального предприятия «Сервисный центр» на бульваре Михаила Жванецкого угол улицы Гоголя в Одессе.
Об этом сообщил официальный сайт Одесской мэрии.
В настоящее время ведутся работы по подключению данного общественного туалета к инженерным сетям водопровода и водоотведения, а также благоустройству территории вокруг объекта.
В самом сооружении расположены три достаточно просторные туалетные комнаты, одна из них предназначена для людей с ограниченными возможностями. В каждой из кабинок планируется установить смесители, раковины, дозаторы с мылом, сушилки для рук и барабаны с туалетной бумагой.
Ранее такие туалеты уже были установлены на Трассе здоровья, в парке Победы, Старобазарном сквере, Городском саду и возле Думской площади.