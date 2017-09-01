Лишь в трети социальных учреждений Одесской области система пожарной безопасности находится в удовлетворительном состоянии

Об этом стало известно 25 сентября в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно–экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с главами районных госадминистраций и представителями профильных ведомств под председательством губернатора области Максима Степанова.

В ходе заседания заместитель начальника ГУ ГСЧС в области Михаил Вовк доложил, что с начала 2017 года в Одесской области произошло 5610 пожаров, на которых погибли 74 и пострадали 66 человек. Из общего количества пожаров 9 возникли в местах с массовым пребыванием людей, и в одном из таких пожаров погибли трое (речь идёт о трагедии в лагере «Виктория»).

Как отметил Михаил Вовк, в области всего 1 тыс. 868 учреждений с массовым пребыванием людей (236 объектов с пребыванием в ночное время, 164 медучреждения, 1 434 учреждения образования, 34 объекта отдыха и оздоровления).

Из этого количества «пожарная проверка» уже проведена на 1 341 объекте, в том числе проверено 1074 образовательных учреждения. По словам замначальника ГСЧС, по результатам плановых проверок было зафиксировано порядка 27 тысяч нарушений.

В настоящее время проверки ещё продолжаются, но пожарные уже констатируют повальное количество нарушений пожарной безопасности. В частности, на 984 объектах нет автоматической пожарной сигнализации, на 234 объектах устройства пожарной сигнализации нерабочие, у 772 нет внутреннего противопожарного водогона (ещё у 352 объектов он нерабочий). Кроме того, 814 учреждениям нужно провести огнезащитную обработку деревянных элементов чердаков, ещё 623 объекта нуждаются в ремонте электрооборудования. 424 объекта проверки нуждаются в перезарядке средств пожаротушения, а на 438 объектах пути эвакуации не соответствуют действующим нормам.