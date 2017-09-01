Никакого частного строительства на территории института имени Филатова не ведется

В ходе совещания в горсовете вице-мэр Петр Рябоконь, отвечая на вопросы депутатов горсовета, сообщил, что речь идет о строительстве нового корпуса института. Причем «…главврач уже был у мэра с просьбой помочь в оформлении разрешительных документов».

Таким образом, по заверению чиновника, речь в данном случае идет исключительно о «…государственном строительстве на средства госбюджета».

Отметим, что по имеющейся информации, подряд выиграла компания «Юг-Укрстрой», которая непосредственно участвовала в реконструкции муниципального пансионата «Виктория».