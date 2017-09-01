 
Информация к новости
  • Просмотров: 153
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Никакого частного строительства на территории института имени Филатова не ведется

Категория: Новости


Никакого частного строительства на территории института имени Филатова не ведется

В ходе совещания в горсовете вице-мэр Петр Рябоконь, отвечая на вопросы депутатов горсовета,  сообщил, что речь идет о строительстве нового корпуса института. Причем «…главврач уже был у мэра с просьбой помочь в оформлении разрешительных документов».

Таким образом, по заверению чиновника, речь в данном случае идет исключительно о «…государственном строительстве на средства госбюджета».

Отметим, что по имеющейся информации, подряд выиграла компания «Юг-Укрстрой», которая непосредственно участвовала в реконструкции муниципального пансионата «Виктория».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 