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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В настоящее время в работе находятся лишь половина проектов, взятых на финансирование Общественным бюджетом

Категория: Новости / Экономика и финансы


По словам директора департамента финансов Светланы Бедреги, какая-либо работа, включая подготовку проектной документации, проводится только по двадцати из сорока проектов, победивших в рамках программы «Социально-активный гражданин» и получивших, тем самым, возможность финансироваться из Общественного бюджета.

Впрочем, только за последнюю неделю число «рабочих проектов» увеличилось на два.

Напомним, что в Одессе финансовая составляющая Общественного бюджета составляет рекордные 100 миллионов гривен. Это вдвое больше, чем в «стольном граде» Киеве и в четыре-пять раз превышает среднеукраинские показатели.



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