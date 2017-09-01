В настоящее время в работе находятся лишь половина проектов, взятых на финансирование Общественным бюджетом

По словам директора департамента финансов Светланы Бедреги, какая-либо работа, включая подготовку проектной документации, проводится только по двадцати из сорока проектов, победивших в рамках программы «Социально-активный гражданин» и получивших, тем самым, возможность финансироваться из Общественного бюджета.

Впрочем, только за последнюю неделю число «рабочих проектов» увеличилось на два.

Напомним, что в Одессе финансовая составляющая Общественного бюджета составляет рекордные 100 миллионов гривен. Это вдвое больше, чем в «стольном граде» Киеве и в четыре-пять раз превышает среднеукраинские показатели.