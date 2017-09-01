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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В ВМС Украины «двойное пополнение»

Категория: Новости


В ВМС Украины «двойное пополнение»

Сразу два бронекатера встали на постоянное базирование в гавани Одесского порта, пополнив, тем самым, ВМС Украины.

Речь идет о бронекатерах типа «Гюрза-М». Эти легкие суда водоизмещением около пятидесяти тонн имеют длину двадцать три метра и ширину около пяти.

При осадке в один метр они способны развивать скорость до 26 узлов и имеют на вооружении одну скорострельную 30-мм пушку, один 30-ти мм автоматический гранатомет, два пулемета и две управляемых противотанковых ракеты типа «Баръер».

Таким образом, число боевых кораблей этого класса в Одессе доведено до шести.

Их выпуск начался в 2014 году.

Отметим, однако, что решать серьезные задачи таким кораблям не под силу. Что было наглядно продемонстрировано в ходе российско-грузинской войны 2008 года.



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