В Одессе пьяные водители уже управляют не только «легковушками», но и тяжелыми грузовиками

Сотрудники Патрульной полиции на улице Паустовского остановили грузовик «МАН», водитель которого находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как выяснилось, причиной стало то, что грузовик двигался по дороге на большой скорости, нарушая правила дорожного движения.

Отметим, что когда грузовик был остановлен, то при проверке выяснилось, что у пьяного водителя поддельные права.

Начато расследование. Помимо наказания за «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» фигуранта теперь ожидает обвинение в подделке документов.