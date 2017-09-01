В трагедии в «Виктории» виноваты, в том числе, и сотрудники лагеря

По информации досудебного следствия, пожарные были вызваны только через полчаса после начала возгорания. Причем не потому, что его поздно обнаружили, а потому, что сотрудники пансионата пытались погасить пламя своими силами. При этом противопожарная сигнализация была отключена.

Об этом свидетельствуют результаты досудебного расследования.

Как значится в материалах уголовного производства, пожар в корпусе «пансионата «Виктория возник в 23 часа. После чего сотрудники лагеря пытались самостоятельно погасить пожар и только в 23 часа 30 минут сообщили о пожаре по линии «101».

Напомним, что пожарные прибыли на место уже через пять минут, но не смогли оперативно организовать тушение, поскольку в пожарном колодце не было воды, а в гидранте - необходимого давления. В результате пожарным пришлось тянуть шланги более, чем за километр.

Тем самым время было упущено, и объятый пламенем корпус выгорел практически полностью.

В результате пожара погибли трое детей, еще несколько человек пострадали от отравления продуктами горения.