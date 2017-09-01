 
Информация к новости
  • Просмотров: 427
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В трагедии в «Виктории» виноваты, в том числе, и сотрудники лагеря

Категория: Новости


В трагедии в «Виктории» виноваты, в том числе, и сотрудники лагеря

По информации досудебного следствия, пожарные были вызваны только через полчаса после начала возгорания. Причем не потому, что его поздно обнаружили, а потому, что сотрудники пансионата пытались погасить пламя своими силами. При этом противопожарная сигнализация была отключена.

Об этом свидетельствуют результаты досудебного расследования.

Как значится в материалах уголовного производства, пожар в корпусе «пансионата «Виктория возник в 23 часа. После чего сотрудники лагеря пытались самостоятельно погасить пожар и только в 23 часа 30 минут сообщили о пожаре по линии «101».

Напомним, что пожарные прибыли на место уже через пять минут, но не смогли оперативно организовать тушение, поскольку в пожарном колодце не было воды, а в гидранте - необходимого давления. В результате пожарным пришлось тянуть шланги более, чем за километр.

Тем самым время было упущено, и объятый пламенем корпус выгорел практически полностью.

В результате пожара погибли трое детей, еще несколько человек пострадали от отравления продуктами горения.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 