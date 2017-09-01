Убийца двух несовершеннолетних детей предстал перед судом

Слушания по делу 42-летнего мужчины, убившего малолетних детей своей жены, начались в Киевском районном суде Одессы.

В ходке первого заседания срок содержания под стражей обвиняемого продлен еще на два месяца.

Напомним, что 27 июня нынешнего года 42-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, задушил детей своей жены четырех и десяти лет.

В ходе досудебного расследования обвиняемый свою вину признал.

Теперь за совершенное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы.