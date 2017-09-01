На имущество директора лагеря «Виктория» наложен арест

Соответствующее решение принял Киевский районный суд одессы.

Правда, речь идет только о том имуществе, которое было изъято в ходе обыска его рабочего кабинета Петра Саркисяна, который проводился после пожара в лагере.

По данным следствия, необходимость этого ареста объясняется тем, что изъятое имущество может быть использовано в качестве вещественных доказательств в производстве о нарушениях правил техник безопасности в лагере. Которые, в свою очередь, привели к гибели трех детей.

По имеющейся информации, в числе арестованного имущества ноутбук, документация по противопожарной безопасности, охране труда, данные по персоналу лагеря и т.п.

Напомним, что ранее суд арестовал и самого Петра Саркисяна.