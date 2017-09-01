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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На имущество директора лагеря «Виктория» наложен арест

Категория: Новости


Соответствующее решение принял  Киевский районный суд одессы.

Правда, речь идет только о том имуществе, которое было изъято в ходе обыска его рабочего кабинета Петра Саркисяна, который проводился после пожара в лагере.

По данным следствия, необходимость этого ареста объясняется тем, что изъятое имущество может быть использовано в качестве вещественных доказательств в производстве о нарушениях правил техник безопасности в лагере. Которые, в свою очередь, привели к гибели трех детей.

По имеющейся информации, в числе арестованного имущества ноутбук, документация по противопожарной безопасности,  охране труда, данные по персоналу лагеря и т.п.

Напомним, что ранее суд арестовал и самого Петра Саркисяна.



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