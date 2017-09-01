По горячим следам в Одессе задержан преступный дуэт.

Об этом сообщили в ГУ НП в Одесской области.

Как стало известно, вчера, около 20:30 они избили и ограбили мужчину на поселке Котовского.

Так, к прохожему на Николаевской дороге подошли двое молодчиков и сразу повалили на землю, начав избивать. После они отобрали у него барсетку с документами, деньгами и телефонами.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Правоохранители задержали грабителей в гидропарке «Лузановка». Уже в отделении полиции пострадавший опознал их.

Теперь подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.