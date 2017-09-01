Пропавшего без вести 3 года назад мужчину, нашли на одесском вокзале

О розыске 50-летнего жителя пгт Врадиевка полиция сообщала неоднократно. В 2014 году он ушел из дома и пропал. Последнюю ориентировку с приметами пропавшего выложили в соцсеть на днях, 22 сентября, и это дало результат.

Вчера, 25 сентября, патрульные полицейские на автовокзале в Одессе увидели похожего по ориентировке человека и не ошиблись.

По словам мужчины, в 2014 году после того, как его жена уехала на заработки в Россию, он также решил подзаработать и поехал в Одессу, никому об этом не сказав. Через некоторое время мужчина решил, что дома его никто не ждет, и не возвратился. С работой у него не сложилось. Он стал бродяжничать и попрошайничать.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, мужчину доставили во Врадиевский отдел полиции, где его ждала жена. И они вместе отправились домой.