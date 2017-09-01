Одесский областной центр занятости насчитал в Одесской области более 8 тысяч человек имеющих статус безработных

Одесский областной центр занятости насчитал по состоянию на 1 сентября в Одесской области 8 тысяч 316 человек имеющих статус безработных.

Об этом сообщили сегодня, 26 сентября, в Одесском областном центре занятости, передает ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации центра, на 1 сентября 2016 года в регионе были зарегистрированы 9 тысяч 384 безработных, а на 1 января 2017 года — 15 тысяч 756.

В областном центре на 1 сентября было зарегистрировано 1 тысяча 897 безработных, на 1 сентября 2016 года — 2 тысячи 204.

Из общего числа безработных по области 4 тысячи 471 составили женщины по Одессе, 2 тысячи 813 — молодежь до 35 лет. Число безработных сельских жителей по области составило 3 тысячи 768.

При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 сентября составило 2 тысячи 923, из которых Одессе 1 тысяча 190 — в Одессе.

За 8 месяцев 2017 года в Одесской области при содействии Службы занятости были трудоустроены 13 тысяч 126 человек.