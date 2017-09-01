Одесский Дворец моряков ждет «вторая жизнь»

Проект комплексной реконструкции одесского Дворца Моряков был презентован накануне на заседании консультативного совета по вопросам архитектуры.

Согласно проекту зданию будет возвращен аутентичный вид, а на месте двух внутренних флигелей будет построена семиэтажный гостиничный комплекс на 205 номеров.

Реконструкцию намерена провести компания «Мега кофорт девелопмент», которая является владельцем здания Дворца моряков.

Она намерена вложить в реализацию проекта восемьдесят шесть миллионов гривен.

Автор проекта реконструкции Сергей Юнаков заверил, что реализация проекта не ухудшит морской вид Одессы и вид самого исторического квартала.

Тем не менее ряд членов совета высказали требование «…снизить этажность будущей гостиницы до уровня высотности прилегающих зданий!»

Поэтому, если проект реконструкции главного здания Дворца моряков возражений в целом не вызвал, то проект строительства гостиницы все еще остается предметом дискуссий.