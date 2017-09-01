Украина и Венгрия оказались на грани «холодной войны»

«Венгрия будет блокировать любые шаги по сближению Украины с ЕС! И не будет поддерживать ни одной инициативы Украины в международных организациях!»

Такое заявление сделал венгерский МИД.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, это станет ответом его страны на принятый недавно Парламентом новый закон об образовании», «…ущемляющий права национальных меньшинств Украины и не соответствующий европейским принципам».

Однако, нынешнее руководство Украины , похоже, не намерено отказываться от заявленной в новом законодательстве «сплошной украинизации».

Так, по словам руководителя украинской делегации в Европарламенте Владимира Арьева, «…Украине есть чем ответить на возможные действия Венгрии!» Ведь в Европарламенте украинская делегация значительно многочисленнее венгерской.