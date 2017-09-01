В сервисном центре обнаружили украденную машину

Одесситка обратилась в сервисный сервис № 5141 с целью перерегистрации автомобиля «DAEWOO SENS» в связи с потерей номерного знака. Но сотрудники сервисного центра № 5141 выяснили, что по базе данных автомобиль числится, как похищена.

В ходе проверки установлено, что владелец автомобиля выдал генеральную доверенность. По поручению автомобиль сняли с учета и выставили на продажу в одной из торговых организаций города Одессы, где женщина приобрела транспортное средство.

После проверки транспортного средства по базе данных специалисты центра обнаружили, что автомобиль находится в розыске. Розыск объявил один из отделов полиции города Кривой Рог.

Данный факт зарегистрирован в Киевском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Проводится проверка.