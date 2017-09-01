В ходе ссоры с отчимом мужчина нанес ему один удар ножом в грудь

В ходе ссоры с отчимом 33-летний мужчина нанес ему один удар ножом в грудную клетку. Потерпевшему вовремя была оказана медицинская помощь. Сейчас его состояние здоровья контролируется медиками. В отношении пасынка проводится досудебное следствие.

Восстанавливая события происшедшего конфликта, правоохранители выяснили, что оба мужчины находились во дворе дома по месту жительства потерпевшего. 33-летний пасынок в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в ходе внезапно возникшей ссоры, он взял нож и ударил им в грудную клетку своего 54-летнего отчима.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства, - рассказывает заместитель начальника Измаильского отдела полиции-начальник следственного отдела майор полиции Наталья Старцева. – Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Измаильским судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По окончанию досудебного следствия обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства будет направлен в суд, который и назначит ему наказание в соответствии с действующим законодательством».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет.